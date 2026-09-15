1 günlük bebek için zamanla yarış! Helikopter ambulansla Bitlis’ten Van’a götürüldü

Bitlis’te kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen 1 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde dünyaya gelen bebeğin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve daha kapsamlı tetkik ile tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine bebeğin gerekli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için Van’a sevk edilmesine karar verildi.

HELİKOPTER AMBULANSLA VAN’A GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından nakil için hazırlanan 1 günlük bebek, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Nakil sırasında bebeğin güvenliği için gerekli tıbbi önlemler alınırken, sevk sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılan bebek tedaviye alındı. (DHA)