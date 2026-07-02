Van'daki randevusunu iptal etti şifayı Bitlis'te buldu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Cemil Kılıç, uzun yıllardır sağ kulağının altında bulunan kitlenin büyümesi ve günlük yaşamında rahatsızlık vermeye başlaması üzerine Bitlis Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Kılıç'a büyük tükürük bezi (parotis) tümörü teşhisi konuldu. Ameliyatın donanım gerektirdiği ve genellikle çevre büyük illerde yapılabileceği belirtilince Kılıç, operasyon için Van’dan randevu aldı. Ancak bu süreçte Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Reza Badıeı ile yolları kesişti. İran uyruklu uzman doktorun, bu zorlu ameliyatın Bitlis’te de başarıyla yapılabileceğini belirtmesi üzerine Kılıç, Van’daki randevusunu iptal ederek doktoruna güvendi ve memleketinde ameliyat olmaya karar verdi. Sağlığına kavuşan Kılıç, mutluluğunu "Allah devletimizden ve doktorumuzdan razı olsun" sözleriyle dile getirdi.

YÜZ SİNİRLERİ KORUNARAK HASSAS OPERASYON YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonun teknik detayları ve zorlukları hakkında bilgi veren Uzman Dr. Reza Badıeı, kulak burun boğaz bölgesinde farklı tümör türlerinin görülebildiğini belirtti. Parotis adı verilen büyük tükürük bezinin tam içinden yüz kaslarını hareket ettiren çok önemli sinirlerin geçtiğini belirten Dr. Badıeı, bu durumun operasyonun hassasiyetini ciddi oranda artırdığını ifade etti. Tümörün alınması sırasında yüz sinirlerine zarar verme ve hastada kalıcı felç bırakma riskinin yüksek olduğunu söyleyen Dr. Badıeı, “Ameliyatın yan etkileri olabilir. İnce ve hassas bir operasyon olduğu için genellikle bu tür hastalar büyük şehirlerdeki eğitim ve araştırma hastanelerine sevk ediliyormuş. Hastamız Van’da ameliyat olmaya karar vermişti. Ancak ben burada bu ameliyatları yapabileceğimizi söyledim. Hastamız bize güvendi. Allah’a şükür, kusursuz ve hasarsız bir ameliyat geçirdi" diye konuştu.

"ARTIK BAŞKA İLLERE SEVKE GEREK YOK"

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nin fiziki donanımı ve sağlık ekibinin yetkinliğine dikkat çeken Dr. Badıeı, "İstanbul ve Ankara’dan gelen iki meslektaşımız da çok becerikli. Kulak burun boğaz tümörü, kulak, sinüs ve burun ameliyatlarının tamamını burada yapabiliriz. Diyarbakır’a, Van’a ve İstanbul’a sevke gerek yok. Hastamızın sağlık durumu çok iyi. Yüz hareketlerini yapabiliyor. Bugün taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı. (DHA)