Çocuğunuzu tedavi edecek doktor bulamayabilirsiniz! Anne babalar için korkutan uyarı

Yan Dal Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonuçları, Türkiye’de çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki hekim açığının ulaştığı korkutucu boyutu gözler önüne serdi. Özellikle çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk onkolojisi ve nefroloji gibi hayati öneme sahip branşlarda hekim sayısı hızla azalıyor. Açıklanan son verilere göre, çocuk yoğun bakım için açılan 118 kadronun yalnızca 5’i dolarken, yenidoğan yan dalındaki 250 kadronun ise sadece 22’si tercih edildi. Çocuk hematolojinin yalnızca yüzde 15’i, çocuk acilin ise yüzde 16’sında doluluk görüldü. Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, bu çarpıcı tabloya dikkat çeken Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, “Bugün gerekli adımlar atılmazsa 5 yıl sonra bu alanlarda çok ciddi hekim açığı yaşayacağız. Benim de torunlarım var. Allah göstermesin, başlarına bu hastalıklardan biri gelse 5 yıl sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimi bulamayacağız” uyarısını yaptı.

GENÇ HEKİMLER NEDEN BU BRANŞLARDAN UZAKLAŞIYOR?

Genç doktorların bu kritik branşlardan uzaklaşmasının arkasındaki gerekçeler hakkında konuşan Prof. Dr. Kasapçopur, alanın doğası gereği yüksek risk taşıyan yenidoğan ve çocuk yoğun bakım gibi bölümlerde, tüm tıbbi çabalara rağmen gelişebilen komplikasyonlar kolayca malpraktis davalarına dönüşebildiğini ifade etti. Hekimlerin çok yüklü tazminat davalarıyla karşı karşıya kalması bu alanlara olan ilgiyi bitirdiğini ve bunun yanı sıra eğitim sürecinin zorluğu ve uzunluğu da gençleri düşündürdüğünü kaydeden Kasapçopur, bir hekimin bu alanlarda uzmanlaşabilmesi için tıp eğitimim, uzmanlık, yan dal eğitimi ve üç ayrı zorunlu hizmeti kapsayan yaklaşık 17 yıllık bir süreci mesleğe adaması gerektiğinin altını çizdi. Kasapçopur, üstelik bu zorlu sürecin ardından yan dal uzmanları, ana branşlarında hasta bakamadıkları için sistem sürdürülemez bir hal aldığını belirtti.

"ÇÖZÜM İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK ŞART"

2024 yılı Haziran ayında çocuk yoğun bakımda açılan kadroların neredeyse tamamı dolmuşken, 2026 yılında doluluk oranı yüzde 4'e kadar geriledi. Benzer şekilde çocuk hematoloji-onkoloji, çocuk acil ve nefroloji gibi branşlarda da kontenjanların çok büyük bir kısmı boş kaldı. Geçmiş yılların verileriyle karşılaştırıldığında krizin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Prof. Dr. Kasapçopur, çözüm için kritik branşlarda çalışan hekimlere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyleyerek “Çocukların hayatını kurtaran bu branşları cazip hâle getiremezsek, gelecekte çocuklarımız için en büyük sorun doktor bulmak olacak” uyarısında bulundu.