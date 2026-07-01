Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak

İnşaat sektöründe tuğla ve seramik blokların onlarca yıldır süren hakimiyeti yeni bir teknolojiyle sınanıyor. Genişletilmiş polistiren (EPS) yani bilinen adıyla strafor, çelik takviye ve beton katmanlarıyla birleştirilerek yerinde dökme bir duvar sistemi olarak şantiyelerde kullanılmaya başlandı.

TUĞLA GİBİ ÖRÜLMÜYOR, SİSTEM OLARAK KURULUYOR

Geleneksel yöntemde tuğla ya da seramik bloklar usta tarafından tek tek elle örülüyor. Strafor sisteminde ise süreç tamamen farklı işliyor. Paneller önce montaj ve hizalama aşamasından geçiyor, ardından çelik takviyeler yerleştiriliyor. Son aşamada panellerin üzerine beton, mikro beton ya da harç tabakası uygulanarak kompozit bir duvar elde ediliyor.

Bu yöntem şantiye planlamasını iyileştiriyor, tekrarlayan adımları azaltıyor ve malzeme taşımacılığını hafifliği sayesinde kolaylaştırıyor. Ancak sistem, geleneksel tuğla duvar işçiliğinden farklı olarak mühendislik hesaplarına ve endüstriyel montaj bilgisine dayandığı için kalifiye iş gücü gerektiriyor.

HAFİF OLMASI UCUZLATMIYOR

Straforun en çok öne çıkan özelliği hafifliği. Ancak uzmanlar, hafif malzeme kullanılmasının temel maliyetlerini ya da boyutlarını otomatik olarak azaltmayacağı konusunda uyarıyor. Sorumlu mühendisin kaplanmış duvarın nihai ağırlığını, bina yüklerini, toprak tipini, çatı yapısını, rüzgar etkisini ve yapısal seti hesaba katarak temeli modellemesi gerekiyor.

Resmi kaynaklarda strafor kullanımının inşaat maliyetlerini ya da süresini sabit bir yüzde oranında azalttığına dair güvenilir bir veri bulunmuyor. Tasarruf oranları ancak projeye özel test ve çalışmalarla belirlenebiliyor.

TUĞLA TARİH Mİ OLUYOR?

Geleneksel tuğla ve seramik bloklar yaygın bulunabilirliği, bilinen maliyetleri ve iş gücünün onlarca yıllık deneyimi sayesinde sektördeki yerini korumaya devam ediyor.

Strafor ise tuğlayı tamamen demode kılmak yerine hafiflik ve uygulama hızı arayan projelerde bir alternatif sunuyor. Ancak doğru projelendirme, eğitimli iş gücü ve teknolojik kontrol bir arada sağlanmadığında sistem avantajlarını yitiriyor, hatta gelecekte yapısal riskler doğurabiliyor.