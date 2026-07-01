Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Bilim ve Teknoloji Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak

Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak

İnşaat sektöründe geleneksel tuğla yerine strafor panellerin çelik ve betonla birleştirilerek duvar sistemi oluşturulması yaygınlaşıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak

İnşaat sektöründe tuğla ve seramik blokların onlarca yıldır süren hakimiyeti yeni bir teknolojiyle sınanıyor. Genişletilmiş polistiren (EPS) yani bilinen adıyla strafor, çelik takviye ve beton katmanlarıyla birleştirilerek yerinde dökme bir duvar sistemi olarak şantiyelerde kullanılmaya başlandı.

Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak - Resim : 1

TUĞLA GİBİ ÖRÜLMÜYOR, SİSTEM OLARAK KURULUYOR

Geleneksel yöntemde tuğla ya da seramik bloklar usta tarafından tek tek elle örülüyor. Strafor sisteminde ise süreç tamamen farklı işliyor. Paneller önce montaj ve hizalama aşamasından geçiyor, ardından çelik takviyeler yerleştiriliyor. Son aşamada panellerin üzerine beton, mikro beton ya da harç tabakası uygulanarak kompozit bir duvar elde ediliyor.

Bu yöntem şantiye planlamasını iyileştiriyor, tekrarlayan adımları azaltıyor ve malzeme taşımacılığını hafifliği sayesinde kolaylaştırıyor. Ancak sistem, geleneksel tuğla duvar işçiliğinden farklı olarak mühendislik hesaplarına ve endüstriyel montaj bilgisine dayandığı için kalifiye iş gücü gerektiriyor.

Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak - Resim : 2

HAFİF OLMASI UCUZLATMIYOR

Straforun en çok öne çıkan özelliği hafifliği. Ancak uzmanlar, hafif malzeme kullanılmasının temel maliyetlerini ya da boyutlarını otomatik olarak azaltmayacağı konusunda uyarıyor. Sorumlu mühendisin kaplanmış duvarın nihai ağırlığını, bina yüklerini, toprak tipini, çatı yapısını, rüzgar etkisini ve yapısal seti hesaba katarak temeli modellemesi gerekiyor.

Resmi kaynaklarda strafor kullanımının inşaat maliyetlerini ya da süresini sabit bir yüzde oranında azalttığına dair güvenilir bir veri bulunmuyor. Tasarruf oranları ancak projeye özel test ve çalışmalarla belirlenebiliyor.

Tuğla devri bitti: Artık binalar strafordan yapılacak - Resim : 3

TUĞLA TARİH Mİ OLUYOR?

Geleneksel tuğla ve seramik bloklar yaygın bulunabilirliği, bilinen maliyetleri ve iş gücünün onlarca yıllık deneyimi sayesinde sektördeki yerini korumaya devam ediyor.

İnşaat devleri tedirgin: Rakip mutfaktan geldiİnşaat devleri tedirgin: Rakip mutfaktan geldi

Strafor ise tuğlayı tamamen demode kılmak yerine hafiflik ve uygulama hızı arayan projelerde bir alternatif sunuyor. Ancak doğru projelendirme, eğitimli iş gücü ve teknolojik kontrol bir arada sağlanmadığında sistem avantajlarını yitiriyor, hatta gelecekte yapısal riskler doğurabiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İnşaat Bina
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro