Kaldığı yurtta fenalaşan üniversiteli hayatını kaybetti

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Kırşehir’de kaldığı öğrenci yurdunda fenalaşan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Sinem Çetintaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Çetintaş, bugün saat 03.00 sıralarında kaldığı yurtta rahatsızlandı.

ARKADAŞLARI 112’Yİ ARADI

Çetintaş’ın fenalaştığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetintaş, ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Hastanede tedavi altına alınan Sinem Çetintaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetintaş’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderileceği belirtildi. Sinem Çetintaş’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)