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Halk TV Türkiye Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale devam ediyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale devam ediyor

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nda çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde üç ayrı noktada çıkan yangınlar ise kontrol altına alındı.

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Kahramanmaraş'ın Ahır Dağı'nda saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale devam ediyor - Resim : 1

Yangının çıkış nedeni ve alevlerin ne kadar alana yayıldığına ilişkin çalışmalar sürerken, bölgede ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

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SERİK'TE AYNI GÜN ÜÇ AYRI YANGIN

Antalya'nın Serik ilçesinde ise Yeşilyurt, Kozan ve Kürüş mahallelerinde zirai alanlarda yangın çıktı. Yangınlardan biri, yol kenarındaki elektrik direğine kamyonetin çarpması sonucu kopan kablodan sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladı.

Saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler nedeniyle yol kenarındaki zeytin ağaçları ile zirai alanın bir bölümü zarar gördü.

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Kozan Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın da kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede yayıldı. Orman işletme ekipleri, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevler bazı meyve ağaçlarına zarar verdi.

Kürüş Mahallesi'nde ise saat 14.30 sıralarında zirai alanda yangın çıktı. Yol kenarındaki otlardan tarım arazisine sıçrayan alevler, römork üzerindeki saman balyalarını da tutuşturdu. Çevredeki bazı ağaçların zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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