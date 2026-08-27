Kritik 3 gün başladı: Bakan Yumaklı 3 bölgeyi tek tek uyardı!

İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 28-30 Ağustos tarihleri arasına dikkat çekti. Meteorolojik verilere göre bu tarihlerde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin etkili olmasının beklendiğini belirten Yumaklı, bu koşulların orman yangını riskini artıracağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ORMAN YANGINLARI AÇIŞINDAN KRİTİK 3 GÜN

Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nem, orman yangını riskini artırıyor.

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.

Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."