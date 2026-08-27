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Halk TV Türkiye Son Dakika | Afyon'da orman yangını: Alevler rüzgarla yayıldı

Son Dakika | Afyon'da orman yangını: Alevler rüzgarla yayıldı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Susuz beldesinde orman yangını çıktı. Ekipler, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılan alevlerle mücadele etmek için harekete geçti.

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Son Dakika | Afyon'da orman yangını: Alevler rüzgarla yayıldı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde orman yangını çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarla geniş bir alana yayılan alevlere müdahale sürüyor.

AFYON'DA ORMAN YANGINI

Susuz beldesi Güzelimdağı mevkisinde ormandan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi.

Son Dakika | Afyon'da orman yangını: Alevler rüzgarla yayıldı - Resim : 1

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren ve hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler karadan yoğun bir çalışma başlattı.

Yangının yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmasını engellemek amacıyla çok sayıda arazöz ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi.

Son Dakika | Afyon'da orman yangını: Alevler rüzgarla yayıldı - Resim : 2

BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Çevre belediyelerden de destek ekiplerin sevk edildiği alanda, şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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