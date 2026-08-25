Son dakika | Bursa'da bir orman yangını daha! Helikopterler art arda havalandı

Bursa’da dün peş peşe çıkan orman yangınlarının ardından bugün de Nilüfer’den yangın haberi geldi. Kestel ve Yıldırım’da 3 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alınırken, Nilüfer’de ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Başköy Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

HELİKOPTERLER ART ARDA HAVALANDI

Ormanlık alana sıçrayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahale edildi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçraya yangın 2 saatte kısmen kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve müdahale çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, “Orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Sıcaklıkların yüksek, nemin düşük ve rüzgarın kuvvetli olduğu bugünlerde yangına karşı çok daha dikkatli olmalıyız. Küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atıklarını kesinlikle yakmayalım. Yeşil Vatan’ımızı hep birlikte koruyalım” ifadelerine yer verildi.

KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursa Nilüfer’deki orman dışı yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

Bursa Nilüfer’de orman dışı alanda meydana gelen yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemizde bizlere destek olan gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK’larımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Bizlere vereceğiniz en büyük destek, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım, anız ve bahçe atığı yakmayalım, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Yeşil Vatan’ı hep birlikte koruyalım. (DHA)