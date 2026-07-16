İki kadından da para almış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim!

Dün gece geç saatler kadar süren hakimlik sorguları sonrası 14 kişi tutuklandı. Haluk Levent, Yeliz Kaya, Av. Ece Güner ile Sevda Kurt tutuklanan isimler arasında yer aldı. Bir kısım şüphelin sulh ceza hakimliğinde verdiği ifade ise dikkat çeken bir olayın yaşandığını ortaya koydu.

8 YIL ÖNCE İSVİÇRE’DE EVLENDİK’

Hakkında tutuklama kararı verilen Nurdan Eriş (58), Haluk Levent ile 10 yıl önce İsviçre’de tanıştığını ifade ederek, “Benim orada kurulu işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile 2018’de İsviçre’de evlendik. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar” dedi.

‘TÜM PARAMI HALUK LEVENT’E VERDİM’

Nurdan Eriş hakimlik ifadesinin devamında, “Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Bu şirketimin satışından önce de ona para göndermiştim. Satışını yaptığım şirketten 30 milyon Frank aldım. Çoğu zaman ‘Borcum var; ödemem lazım. Tefeciler var; mafya peşimde’ diyordu. Ahbap diye bir proje yapmışlar. Ona para gönderdim. Ben yurt dışında yaşadığım için beni saf bulmuşlar” ifadelerini kullandı.

Nurdan Eriş, Haluk Levent ile evli olduğunu açıkladı.

‘4-5 YILDIR EVE GELMİYORDU’

Bir süre önce Türkiye’ye döndüğünü kaydeden Nurdan Eriş, tüm varlığını kaybettiğini belirtti. Eriş, “4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı almıştım” dedi. Sulh ceza hakimliği sorgusundan sonra Nurdan Eriş için tutuklama kararı verildi.

‘22 YIL ABD’DE ÇALIŞTIM’

Haluk Levent’e 9 milyon lirasını kaptırdığını öne süren Sevda Kurt (51) ise ifadesinde, Haluk Levent ile Ahbap Derneği’ne yaptığı bir bağış sonrası tanıştığını kaydetti. Sevda Kurt ifadesinde, “Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4.5 milyon dolar kazancım oldu” ifadelerini kullandı.

‘EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM’

Haluk Levent ile yaşlı bir aileye yardım yapma sürecinde tanıştığını kaydeden Kurt, “Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim” dedi.

"'BORÇLARI ÖDERSEM EVLENECEĞİZ' DEDİ"

Sevda Kurt, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Ben kendisine inandım, 'borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Bende Amerika'daki paralarımı buraya aldım onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim, parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı." Sevda Kurt, adli kontrol şartı ile serbest kaldı.