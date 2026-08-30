Girne'deki facianın ardından 30 Ağustos etkinlikleri iptal edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'e doğru yola çıkan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olarak batması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kaybolan yolcular için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken yaşanan facia nedeniyle Türkiye'de düzenlenmesi planlanan bazı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iptal edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: BANDO GÖSTERİLERİ İPTAL EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında yapılması planlanan bando gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne açıklarındaki gemi faciasında yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dilenirken şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi.

Bu kapsamda; - Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara’da, - Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla’da, - Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara’da planlanan konserler icra edilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2026

KADIKÖY'DEKİ EMRE ALTUĞ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Parkı'nda yapılması planlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Emre Altuğ konseri iptal edildi.

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Girne açıklarında gerçekleşen gemi kazasında yaşamını yitirenler ve kaybolanlar nedeniyle, bu akşam Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirmeyi planladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı Emre Altuğ konserimizi iptal ediyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; kayıp kişilere sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını temenni ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun."