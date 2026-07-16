Deniz Yavuzyılmaz belgeleri tek tek açıkladı: AKP ve İsrail'in kaçak petrol işbirliğini tespit ettik

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin nihai kararına dayanarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattı üzerinden taşınan petrole ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, Türkiye'ye kesilen 673 milyon dolar bugün ki kurla 32 milyar liralık cezanın usulsüz taşınan petrolün piyasa fiyatının altında satılmasından kaynaklandığını ifade ederek, "kaçak petrol işbirliğini" anlattı.

DENİZ YAVUZYILMAZ BELGELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Meclis kürsüsünde konuşan Yavuzyılmaz, nihai tahkim kararına göre Türkiye'ye verilen cezanın 673 milyon dolarlık bölümünün, usulsüz taşınan 233 milyon varil petrolün varil başına 5 dolar 77 sent daha düşük fiyata satılmasından kaynaklandığını söyledi.

Bu petrolü satın alan ülkelerin Irak Enerji Enstitüsü raporunda yer aldığını belirten Yavuzyılmaz, kaçak ve düşük fiyatlı petrolün İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve birkaç ülke tarafından satın alındığını ifade etti.

Yavuzyılmaz, AKP'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer alan ülkelere yasa dışı yollarla ucuz petrol taşınmasına aracılık ettiğini belirterek, ortaya çıkan cezanın da Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklendiğinin altını çizdi.

Deniz Yavuzyılmaz:

"Nihai tahkim kararına göre bu cezanın 673 milyon dolarlık kısmı usulsüz taşınan 233 milyon varil petrolün varil başına 5 dolar 77 sent daha ucuza satılmasından kaynaklanıyor. Peki bu kaçak ve kelepir petrolü kimler satın aldı? Irak Enerji Enstitüsü'nün raporuna göre bu petrolü tabii ki İsrail satın aldı, Yunanistan satın aldı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve birkaç ülke daha satın aldı. Yani AKP ne yaptı? Doğu Akdeniz'de karşımızda ittifak kuran bu ülkelere ucuz petrol taşınmasına yasa dışı yoldan aracılık etti. Ortaya çıkan cezayı da hiç utanmadan, sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtına yükledi. Bu mu sizin yerliliğiniz? Bu mu milliliğiniz? Bu mu vatanseverliğiniz?"

"AKP VE İSRAİL KAÇAK PETROL İŞBİRLİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Irak Devleti'ne ait petrolün izinsiz taşınması ve Irak'ın belirlediği fiyatların altında satılmasıyla ilgili yasa dışı bir işbirliği kurulduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı ülkelerin düşük fiyata satın aldığı petrol ticaretindeki AKP'nin rolü nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye'ye verdiği 673 milyon dolarlık cezayı TBMM'de açıkladıklarını belirten Yavuzyılmaz, bunun güncel kurla yaklaşık 32 milyar liraya karşılık geldiğini ifade etti.

Yavuzyılmaz ayrıca, söz konusu 673 milyon dolarlık tutarın, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin nihai kararında yer alan toplam 1 milyar 471 milyon dolarlık cezanın bir bölümünü oluşturduğunu kaydetti.

Deniz Yavuzyılmaz'ın X paylaşımı:

"AKP ve İsrail’in işbirliğini belgeledik! Irak-Türkiye ham petrol boru hattında; Irak Devletine ait petrolün izinsiz olarak taşınması ve Irak’ın belirlediği fiyatların altında satılmasıyla ilgili yasa dışı yoldan bir işbirliği kurulduğunu tespit ettik. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve birkaç ülkenin, ucuza satın aldığı bu kaçak ve kelepir petrol ticaretindeki AKP’nin rolü nedeniyle; Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye’ye verdiği cezayı Meclis’te açıkladık!

Ceza: 673 Milyon Dolar Güncel Kurla 32 Milyar Lira!

Not: Söz konusu kelepir petrol satışına sebep olmaktan kaynaklanan bu ceza tutarı, Nihai Tahkim Kararı’nda belirtilen toplam 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık cezanın, 673 Milyon Dolarlık kısmını oluşturuyor."