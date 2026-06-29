Sondaj gemilerinin boşta kalma maliyeti dudak uçuklattı! CHP'li Yavuzyılmaz 'astronomik' rakamı açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin (TPAO) envanterindeki sondaj gemilerinin boşta kaldıkları her gün için oluşan maliyetlere ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından belge paylaşan Yavuzyılmaz, altı sondaj gemisinin günlük toplam boşta kalma maliyetinin 2 milyon 573 bin dolar, güncel kurla yaklaşık 120 milyon lira olduğunu ifade etti.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre, Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemilerinin günlük boşta kalma maliyeti 437'şer bin dolar, Kanuni sondaj gemisinin ise 388 bin dolar olarak hesaplandı.

"ASTRONOMİK SEVİYEDE YÜKSEK"

Sondaj gemilerinin verimli çalışabilmesi için doğru planlama yapılmasının kritik önem taşıdığını belirten Yavuzyılmaz, TPAO bünyesindeki bazı şirketlere yönelik eleştirilerde bulundu. Açıklamasında, söz konusu maliyetlerin "astronomik seviyede yüksek" olduğunu savunan Yavuzyılmaz, harcanan kaynakların "yandaş şirketlere şişirilerek aktarıldığının anlaşıldığını" ifade etti.

TPAO'da kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, sondaj gemilerinin boşta kalmaması için çalışma planlamasının doğru yapılması gerektiğini belirterek, "Gemilerin kesinlikle boşta kalmaması gerekli. Zira taksimetre ışık hızında çalışıyor" ifadelerini kullandı.