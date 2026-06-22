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Halk TV Türkiye Esenboğa'da yeni açılan üçüncü pist kullanılamıyor! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz hafriyat skandalını açıkladı

Esenboğa'da yeni açılan üçüncü pist kullanılamıyor! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz hafriyat skandalını açıkladı

CHP'li Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'ndaki 3. pist bölgesine yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyat döküldüğünü ve sistemleri olumsuz etkilediğini, bu nedenle uçakların eski pistlere yönlendirildiğini açıkladı.

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Esenboğa'da yeni açılan üçüncü pist kullanılamıyor! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz hafriyat skandalını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Esenboğa Havalimanı'nda hizmete açılan 3'üncü pistin uçak inişlerinde kullanılamadığını belirtti.

Yavuzyılmaz, 19 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 3'üncü pist bölgesine usulsüz şekilde yaklaşık 1 milyon metreküp hafriyat döküldüğünü açıkladı. Bu durumun hava ve kara arasındaki seyrüsefer sistemlerinin çalışmasını olumsuz etkilediğini belirten Yavuzyılmaz, yolcu uçaklarının yeni piste iniş yapmadığını belirtti.

Esenboğa'da yeni açılan üçüncü pist kullanılamıyor! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz hafriyat skandalını açıkladı - Resim : 1

Açıklamasında, pistte bulunan ILS ve VOR sistemlerinin sinyal alanlarının hafriyat nedeniyle etkilendiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, bu nedenle uçakların piste yaklaşma ve hizalanma süreçlerinde sorun yaşadığını ifade etti. Yavuzyılmaz, günlük ortalama 150 uçağın iniş yaptığı havalimanında uçakların yaklaşık yüzde 99'unun eski pistleri kullanmak zorunda kaldığını, yeni pistin ise çok sınırlı şekilde kullanılabildiğini öne sürdü.

Esenboğa'da yeni açılan üçüncü pist kullanılamıyor! CHP'li Deniz Yavuzyılmaz hafriyat skandalını açıkladı - Resim : 2

"HAFRİYATLA İLGİLİ ÇALIŞMA YOK"

Yavuzyılmaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin resmi belgelerine ulaştıklarını belirterek, söz konusu belgelerde VOR cihazı çevresindeki koruma alanlarına hafriyat dökülmemesi ve ILS sistemlerinin hassas sahalarının korunması gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

Buna rağmen ilgili alanlarda hafriyat bulunduğunu savunan Yavuzyılmaz, belgelerde dökülen hafriyatın kaldırılmasının talep edildiğini ancak bu yönde herhangi bir çalışma başlatılmadığının belirtildiğini iddia etti.

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Yavuzyılmaz'ın sosyal medya açıklaması şöyle:

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Havalimanı CHP Deniz Yavuzyılmaz
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