Deniz Yavuzyılmaz: 'Zafer Havalimanı için hazine 5 ayda 155 milyon lira garanti ödemesi yapacak'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk 5 ayına ilişkin yolcu verilerini paylaşarak, garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasında büyük fark bulunduğunu öne sürdü.

Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirkete yaklaşık 2 milyon 891 bin 632 avro, güncel kurla ise yaklaşık 155 milyon lira garanti ödemesi yapacağını belirtti.

"GARANTİ EDİLEN YOLCU SAYISIYLA GERÇEKLEŞEN ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk beş ayındaki verilerini değerlendirdi.

Yavuzyılmaz, havalimanının "kamu zararında şampiyon" olduğunu söyleyerek, söz konusu dönemde garanti edilen giden yolcu sayısının 549 bin 55, gerçekleşen giden yolcu sayısının ise 17 bin 766 olduğunu belirtti.

"GARANTİ EDİLEN YOLCU SAYISINDA HATA PAYI 531 BİN 289"

Garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasındaki farkın 531 bin 289 olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Hata payı yüzde 96,76" dedi.

"HAZİNE 155 MİLYON LİRA GARANTİ ÖDEMESİ YAPACAK"

Paylaşımında Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesinin 2 milyon 891 bin 632 avro olduğunu ileri süren Yavuzyılmaz, bunun güncel kurla yaklaşık 155 milyon liraya karşılık geldiğini söyledi.

"ZAFER HAVALİMANI KAMU ZARARI ŞAMPİYONU OLDU"

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AKP, açılışını zafer çığlıklarıyla yaptığı Zafer Havalimanı'nın 15. yılında, üst üste 15. kez yine kamu zararı şampiyonu oldu.

2026 yılının ilk 5 ayında; garanti edilen giden yolcu sayısı 549.055, gerçekleşen giden yolcu sayısı 17.766, aradaki fark (eksik yolcu) 531.289. Hata payı yüzde 96,76.

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 2 milyon 891 bin 632 avro. Güncel kurla 155 milyon lira. Bunun adı, yandaşa çekilen peşkeşin faturasını vatandaşa ödetmektir."

"2044'E KADAR ŞİRKETE 208 MİLYON AVROLUK GARANTİ ÖDEMESİ YAPILACAK"

Yavuzyılmaz, bir başka paylaşımında ise Zafer Havalimanı'nın yapım maliyetinin 50 milyon avro olduğunu, kamuya devir tarihinin 2044 yılı olarak belirlendiğini ifade etti.

2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesinin 208 milyon avroya ulaşacağını iddia eden Yavuzyılmaz, değerlendirmesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) resmi istatistiklerini kaynak gösterdi.

Yavuzyılmaz, 2026 yılının ilk beş ayında iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısının 35 bin 533 olduğunu, bunların 17 bin 766'sını giden yolcuların oluşturduğunu belirtti.

Ayrıca, sözleşmeye göre garanti ödemelerinin giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını ifade etti. (ANKA)