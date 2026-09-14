Çocuklar için oyunlarda yeni dönem! Bakan Göktaş duyurdu: Yaşa göre ayrılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukların sosyal medya kullanımının giderek arttığına dikkat çeken Göktaş, dijital dünyanın oluşturduğu risklere karşı yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Göktaş'ın aktardığı bilgilere göre çocuklar sosyal medya platformlarında günde ortalama 3,5 saatten fazla zaman geçiriyor. Ancak çocukların önemli bir bölümünün ekran karşısında geçirdiği sürenin farkında olmadığı ve kullanım süresine ilişkin gerçeği olduğundan daha düşük ifade ettiği belirtiliyor.

"EKRAN EKONOMİSİ" ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bakan Göktaş, sosyal medya şirketlerinin oluşturduğu yapının çocukların gündelik yaşamını da etkilediğini belirtti. Bu platformların bir "ekran ekonomisi" meydana getirdiğini söyleyen Göktaş, aşırı ekran kullanımının çocukların uyku düzeni üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiğine dikkat çekti.

Göktaş ayrıca depresyon ve kaygı gibi sorunların yanı sıra çocukların konsantrasyonunda da ciddi düşüşler yaşanabildiğini ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan gözlemler ve araştırmalar doğrultusunda çocukların dijital dünyadaki risklere karşı korunmasının öncelikli alanlardan biri olduğu vurgulandı.

SOSYAL MEDYAYA E-DEVLET ÜZERİNDEN GİRİŞ

Bakanlığın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemenin merkezinde ise daha kontrollü bir dijital kullanım sistemi bulunuyor.

Göktaş, şirketlere geniş yetkiler veren mevcut uygulamalar yerine, kullanıcıların e-Devlet üzerinden giriş yapmasını öngören ve veri paylaşımını sınırlandıran daha güvenli bir model üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bakan, çocukların bıraktıkları dijital iz konusunda ailelerde ve çocuklarda yeterli farkındalık bulunmamasının da önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Ailelerin zaman zaman çocuklarının dijital kullanımını kontrol etmekte zorlandığını ve bu nedenle devlet koruması talep ettiğini söyleyen Göktaş, Bakanlık olarak dijital okuryazarlığın artırılması ve toplum genelinde farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

OYUNLAR İÇİN YENİ YÖNETMELİK GELİYOR

Göktaş, dijital oyunlara ilişkin de yeni bir düzenleme hazırlığı bulunduğunu açıkladı.

Roblox ve Discord gibi platformlarla ilgili daha önce mahkeme kararları doğrultusunda erişim engelleri uygulandığını hatırlatan Göktaş, oyun sektörüne yönelik yeni bir yönetmelik hazırlanmasının planlandığını söyledi.

Yeni düzenlemede özellikle 15-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik içeriklerin diğer içeriklerden ayrıştırılması hedefleniyor. Yönetmeliğin teknik ve hukuki ayrıntılarının ise önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.