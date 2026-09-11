Ağustos ayında 15'i çocuk 226 işçi çalışırken öldü!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayında meydana gelen iş kazalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

İSİG Meclisinin raporuna göre ağustos ayında en az 226 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 15'inin çocuk yaşta olduğu bildirildi.

İSİG KAN DONDURAN VERİLERİ PAYLAŞTI

Ulusal basın ve işçi yakınlarından edinilen verilerle hazırlanan raporda, yılbaşından bu yana iş kazası kaynaklı can kayıplarında artış gözlendiği belirtildi.

Temmuz ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 216 olarak kaydedilmişti.

Ocak ayında en az 155 işçi,

Şubat ayında en az 129 işçi,

Mart ayında en az 151 işçi,

Nisan ayında en az 190 işçi,

Mayıs ayında en az 214 işçi,

Haziran ayında en az 228 işçi,

Temmuz ayında en az 216 işçi,

Ağustos ayında en az 226 işçi

15 ÇOCUK ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerin 15'inin çocuk yaşta olması, derinleşen ekonomik koşullar sebebiyle çocuk işçiliğinin ve çocukların istihdama katılımının arttığına ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Rapora göre; ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin yaş dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 4 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 11 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 38 işçi,

30-49 yaş arası 80 işçi,

50-64 yaş arası 63 işçi,

65 yaş ve üstü 21 işçi,

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise hayatını kaybeden işçilerin yüzde 97'si sendikasızdı.

68 İŞÇİ İNŞAAT/YOL İŞKOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden 226 işçinin çoğunun inşaat veya yol işçisi olduğu görüldü.

Rapora göre; iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şöyle:

İnşaat, Yol işkolunda 68 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 58 emekçi (26 işçi ve 32 çiftçi);

Taşımacılık işkolunda 22 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 15 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 12 işçi;

Metal işkolunda 11 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 9 işçi;

Madencilik işkolunda 5 işçi;

Tekstil, Deri İşkolunda 4 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 4 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 3 işçi;

Enerji işkolunda 3 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 2 işçi;

Ağaç, Kağıt işkolunda 2 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 2 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 1 işçi;

İletişim işkolunda 1 işçi;

4 işçinin ise çalıştığı sektör bilinmiyor

EN FAZLA İŞÇİ ÖLÜMÜ İSTANBUL'DA KAYDEDİLDİ

Ağustos ayında en fazla işçi ölümü ise İstanbul'da meydana geldi.