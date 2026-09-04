Halk TV Türkiye 13 yaşında tarlada can verdi: Yusuf Kesen bu yıl hayatını kaybeden 58’inci çocuk işçi!

13 yaşında tarlada can verdi: Yusuf Kesen bu yıl hayatını kaybeden 58’inci çocuk işçi! Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamaya giden 13 yaşındaki Yusuf Kesen, traktörden düşüp aracın çarpmasıyla 12 gün sonra can verdi. İSİG verilerine göre Kesen, bu yıl tarlalarda ve iş yerlerinde yaşamını yitiren en az 58’inci çocuk işçi oldu.