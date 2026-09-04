13 yaşında tarlada can verdi: Yusuf Kesen bu yıl hayatını kaybeden 58’inci çocuk işçi!
Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamaya giden 13 yaşındaki Yusuf Kesen, traktörden düşüp aracın çarpmasıyla 12 gün sonra can verdi. İSİG verilerine göre Kesen, bu yıl tarlalarda ve iş yerlerinde yaşamını yitiren en az 58’inci çocuk işçi oldu.
Olay, 20 Ağustos’ta meydana geldi. Yusuf Kesen, seyir halindeki traktörün üzerindeyken dengesini kaybederek yola düştü. Bu esnada yoldan geçen başka bir aracın çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Kesen, 12 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
CENAZESİ MARDİN KIZILTEPE’DE TOPRAĞA VERİLECEK
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk işçi Yusuf Kesen’in cenazesinin, memleketi Mardin’in Kızıltepe ilçesine götürülerek burada toprağa verileceği öğrenildi.
İSİG MECLİSİ: BU YIL TESPİT EDİLEN 58’İNCİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Kesen’in hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’deki çocuk işçiliğinin ulaştığı boyutları gösteren verileri paylaştı. İSİG Meclisi, Kesen’in bu yıl tespit edilebilen 58’inci çocuk işçi ölümü olduğunu duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu yıl tespit edebildiğimiz 58. çocuk işçi ölümü... Yusuf Kesen... 13 yaşında, mevsimlik tarım (fındık) işçisi... Sakarya'da hareket halindeki bir traktörden düşüp yolda bir aracın çarpması sonucu yaralandı... 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.”