Bir MESEM öğrencisi daha hayatını kaybetti: 16 yaşında traktör tamir ediyordu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, traktör tamiri yaptığı sırada hidrolik aksamına sıkışan 16 yaşındaki stajyer öğrenci Yiğit Mehmet Kesme yaşamını yitirdi.

İş yeri sahibinin gözaltına alındığı bu acı olay, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında yaşanan çocuk işçi ölümlerini ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu sisteme yönelik eleştirilere verdiği tartışmalı yanıtları yeniden akıllara getirdi.

TRAKTÖR TAMİR EDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Düziçi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Karagedik Köyü'nden olduğu öğrenilen ve bir traktör tamir atölyesinde stajyer öğrenci olarak çalışan 16 yaşındaki Yiğit Mehmet Kesme, tamirat yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın hidrolik aksamına sıkıştı.

Ağır yaralanan genç stajyer için çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırılan Kesme, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan feci ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, iş yeri sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

MESEM ÖĞRENCİSİYDİ: "BU YIL TESPİT EDİLEN 34. ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ"

Hayatını kaybeden Yiğit Mehmet Kesme'nin Düziçi MESEM öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayın ardından paylaşım yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yaşanan bu acı kaybın 'Bu yıl tespit edebilen 34. çocuk işçi ölümü' olduğunu duyurdu.

Yiğit Mehmet Kesme'nin vefatının ardından BirGün gazetesine açıklama yapan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında staj yapan 16 yaşındaki evladımız Mehmet Kesme'nin, çalıştığı iş yerinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır.

Henüz çocuk yaşta olan bir öğrencinin eğitim alması, meslek öğrenmesi ve geleceğe hazırlanması gerekirken bir iş yerinde yaşamını yitirmesi vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Bir kez daha görüyoruz ki çocukların yaşam hakkı, hiçbir ekonomik gerekçenin ve hiçbir eğitim modelinin gerisinde bırakılamaz.

Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve tüm yetkililere açık çağrımızdır: MESEM uygulamaları çocukların üstün yararı esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Öğrencilerin bulunduğu tüm iş yerleri tavizsiz biçimde denetlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eksiksiz uygulanmalı, çocukları koruyacak yasal düzenlemeler güçlendirilmeli ve ihmali bulunan herkes hukuk önünde hesap vermelidir."

MEB VE İSİG VERİLERİ ÇELİŞİYOR

Yiğit Mehmet Kesme'nin ölümü, MESEM bünyesinde "tehlikeli ve çok tehlikeli" iş yerlerinde çalıştırılan çocukların güvenliğini tekrar tartışmaya açtı. MEB'in açıklamalarına göre, gerekli önlemler alınması şartıyla bu sınıftaki iş yerlerinde mesleki eğitim verilebiliyor.

Bakanlık kayıtları, 2016'dan bu yana MESEM kapsamında 3 bin 80 iş kazası yaşandığını ve bu kazaların 13'ünün ölümle sonuçlandığını belirtiyor. Ayrıca kazalarda 20 öğrencinin tedaviye ihtiyaç duymadığı, 60 öğrencinin ise yatarak tedavi gördüğü ifade ediliyor.

Bakanlık, iş güvenliği ihlali sebebiyle bugüne kadar feshedilmiş tek bir MESEM protokolü bulunmadığını da kaydediyor.

Ancak İSİG Meclisi'nin tespitlerine göre ise sadece 2023 yılından bu yana en az 20 MESEM öğrencisi çalışırken hayatını kaybetti.

AKILLARA BAKAN TEKİN'İN SÖZLERİ GELDİ: "ELEŞTİRİLERİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

16 yaşındaki Yiğit Mehmet'in ölüm haberi, akıllara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde MESEM sistemine yönelik eleştirilere verdiği yanıtı getirdi.

Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen "Maarif'ten Medeniyete Eğitim Zirvesi"nde konuşan Bakan Tekin, muhalefetin öğrencilerin "sermayenin kucağına atıldığı" yönündeki eleştirilerini "tuhaf" olarak nitelendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mesleki ve teknik eğitimde iş dünyasıyla iş birliği yapalım' diyoruz. 'Öğrencilerimizi sermayenin kucağına atıyorsunuz' diye eleştiriyorlar. Bunu da anlamış değilim. Niye böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığımızı anlamadık. Ama anlasak da bir şey değişmez."

Bakan Tekin ayrıca iş dünyasıyla yapılan protokollerin faydalı sonuçlar ürettiğini savunarak, "Biz bu iş birliklerini devam ettireceğiz. Bu iş birliklerinden faydalı sonuçlar üretildiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Gittiğimiz her ortamda, katıldığımız her ortamda bunun sonuçlarıyla ilgili pozitif değerlendirmeler alıyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullanmıştı. (ANKA)