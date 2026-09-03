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Camide namaz kılarken kedi tekmeleyen kişi gözaltına alındı

Erzurum'da bir camide namaz kılarken yanına gelen kediyi tekmeleyen kişi, kamera görüntülerinin yayılmasının ardından gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde 25 Ağustos 2026 tarihinde kılınan yatsı namazı sırasında cemaatin önünde gezinen bir kedi, saf tutanlar arasındaki şahsın ayaklarının arasına girmeye çalıştı. Kedinin kendisine yanaştığını gören şahıs şiddetli şekilde tekmeledi. Tekmeli saldırı sonrası havaya fırlayan kedi, imamın kafasına çarparak yere düştü.

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Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyürken, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Camide namaz kılarken kedi tekmeleyen kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında harekete geçildiği bildirildi.

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Polis ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Camide namaz kılarken kedi tekmeleyen kişi gözaltına alındı - Resim : 3

Saldırıya uğrayan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

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Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında 'Erzurum'da bir camide cemaatte bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir."

Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Erzurum Savcılık Soruşturma Kedi Saldırı
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