16 yaşındaki şüpheli yakalandı: Müslümanlar, küçük kızlar ve kedileri tehdit etmişti

Son dönemde sosyal medya platformlarında Müslümanlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik nefret söylemi ve şiddet tehditleri içeren paylaşımlar yapan bir hesap, güvenlik güçlerinin radarına girdi. Yapılan ihbarları değerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, tehditlerin kaynağını belirlemek için kapsamlı bir teknik takip başlattı.

TEKNİK TAKİP VE TESPİT

Yürütülen çalışmalarda, şüphelinin kimliğini gizlemek için VPN kullanarak internet trafiğini yönlendirdiği ve sesini değiştirerek kendini farklı bir kişi gibi gösterdiği tespit edildi. Ancak siber ekiplerin titiz çalışması sonucunda şahsın gerçek kimliğine ve adresine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 16 yaşındaki şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "müstehcenlik" gibi suçlamaların gündeme gelebileceği öğrenildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, bu tür siber zorbalık vakalarının ciddiyetine dikkat çekerek, yeni düzenlemeler kapsamında faillerin en ağır yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.