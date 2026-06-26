Bakan Yusuf Tekin LGS ve YKS sorusuna yanıt verdi: Bazı değişiklikler olmuş olabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. LGS ve YKS'nin yapısında ve uygulanışında değişiklik sorularına dair açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, sınav sisteminde herhangi bir "değişiklik planlanmadığını" kesin bir dille ifade etti.

Eğitim sistemindeki değişiklikleriyle sık sık gündeme gelen Tekin, sınavların yapısında bir değişiklik öngörülmediğini, sadece yeni müfredat doğrultusunda sınav sorularının şekilleneceğini belirtti. ÖSYM'nin çalışmalara başladığını açıkladı.

BAKAN YUSUF TEKİN LGS VE YKS SORUSUNA YANIT VERDİ

Sınav sisteminde bir değişiklik planlanmadığını belirterek sadece yeni müfredat doğrultusunda sınav sorularının şekilleneceğini söyledi. Yeni müfredatla birlikte ders içeriklerinde ve konuların yerlerinde bazı güncellemeler yaşandığını dile getiren Tekin; hiçbir yerde sınav sisteminin değişeceğini söylemediklerini ve aksine böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını vurguladı.

5., 6. ve 7. sınıfların "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni bir müfredatla yetiştiğini ifade eden Bakan Tekin, bazı konuların müfredat dışına çıkarılması veya yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle eski sorularla yeni soruların artık örtüşmediğini, bu yüzden sınav sisteminde değil sadece soruların içeriğinde değişiklik olacağını belirtti.

Süreci birlikte yürüttükleri YÖK ve ÖSYM başkanlarına teşekkür ederek şu ana kadarki en uyumlu dönemi yaşadıklarını aktaran Tekin, yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülen YKS sınavları için de YÖK ve ÖSYM başkanlarının yeni müfredata yönelik yeni bir soru havuzu hazırladıklarını duyurdu.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLMUŞ OLABİLİR"

Bakan Tekin'in sorulardaki değişikliğe dair açıklaması şu şekilde:

"5.,6. ve 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuşarın yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterilecek. "

OKUL SALDIRILARI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİNDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Eğitimdeki müfredat uyumu çalışmalarının yanı sıra okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni uygulamaların da hayata geçirileceğini duyuran Bakan Tekin, emniyet birimleriyle koordinasyon içinde adımlar atılacağını söyledi.

Güvenlik tedbirleri ile ilgili komisyon toplantılarının yapıldığını, risk taşıyan okullarda polis bulunması ve polis araçlarının devriye atması gibi mevcut önlemlerin önümüzdeki yıllarda daha da sıkılaştırılacağını kaydeden Tekin, okul güvenliğine dair şu detayları paylaştı:

"Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak."