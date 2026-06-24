Eğitimcilerin açlık grevine sessiz kalan Yusuf Tekin: Öğretmenlerin fedakarlıklarını göz ardı etmiyoruz

Ankara'da özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenlerin açlık grevi 10'uncu gününde devam ederken, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'daki Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

10 gündür öğretmenlerin eylemine dair hiçbir açıklamada bulunmayan Tekin, öğretmenlerin fedakârlıklarını göz ardı etmediklerini savundu.

"ÖĞRETMENLERİN FEDAKARLIKLARINI GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

"Dünyanın her tarafında, eğitim öğretim süreçleri ülke gündeminin birinci sırasında yer alıyor. Her gün eğitimle ilgili duyduğunuz haberler sizi üzmesin, şaşırtmasın. Her farklı ülkedeki eğitim bakanı aynı cümleyi kuruyor, sürekli eğitimle ilgili haberler." diyen Tekin, "O yüzden Türkiye'de de eğitimin bu kadar gündemde olması aslında eğitim öğretim süreçlerinin pozitif biçimde geliştiğinin bir göstergesi." diye konuştu.

Türkiye'de düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi'ni anımsatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OECD Direktörü kamuya açık konuşmasında 'Türkiye'nin eğitimde olağanüstü sıçrayışı' ifadesini kullandı. 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak, onunla ilgili de gayriresmi bir bilgi verdi. 'Türkiye olağanüstü bir sıçrama yaptı.' dedi. Yaptığımız bu çalışmalar, attığımız bu adımlar sayesinde Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki antidemokratik engelleri kaldırıyoruz hem eğitim öğretimin fiziksel altyapısını güçlendiriyoruz hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz."

Tekin, bu çalışmaları yaparken öğretmenlerin fedakarlıklarını göz ardı etmediklerinin altını çizerek, "Ne yaparsak yapalım, öğretmen arkadaşlarımız olmazsa, bahsettiğimiz çalışmaların hiçbir karşılığı olmayacağının farkındayım." dedi.

ÖĞRETMENLER 10 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE

Öte yandan, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağdurlarının Ankara'da başlattığı açlık grevi 10'uncu gününde devam ediyor.

Eylem sürecinde bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele eden öğretmenler, diğer yandan da polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Öğretmenler, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmasını talep ediyor. (AA, Haber Merkezi)