Bakan Yusuf Tekin ara tatil kararını verdi

Geçtiğimiz haftalarda ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik ilgili sorulan sorulara yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin daha uzun ve kesintisiz yapılacağını belirterek ara tatillerin kaldırılacağını açıklamıştı.

Bakan Tekin ara tatillerin ne zaman kaldırılacağına dair net bir yanıt vermezken uygulamanın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren başlayıp başlamayacağı merak konusu olmuştu. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği soruya yanıt Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle geldi.

BAKAN YUSUF TEKİN ARA TATİL KARARINI VERDİ

Bakan Tekin'in daha önce yaptığı açıklamaların ardından, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da ara tatillerin kaldırılmayacağı ortaya çıktı. MEB tarafından paylaşılan 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ara tatillerin hala yer aldığı görüldü.

Bakanlığın yayımladığı takvime göre, yeni eğitim öğretim yılının başlangıç, bitiş ve tatil dönemleri şu şekilde belirlendi:

Ders Yılı Başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

I. Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026

Yarıyıl Tatili: 25 Ocak - 05 Şubat 2027 (10 Gün)

II. Dönem Ara Tatili: 08 - 12 Mart 2027

Ders Yılı Bitişi: 25 Haziran 2027 Cuma

Takvim detaylarında I. dönem toplam iş gününün 88,5 gün, II. dönem toplam iş gününün ise 92 gün olduğu ve ders yılı genel toplamının 180,5 iş gününden oluştuğu görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin çalışma takvimine dair 15'inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri doğrultusunda; ders yılının iki döneme ayrılması, her dönemde bir ara tatil yapılması ve ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Bu takvim, valilik onayı ile yürürlüğe konmaktadır.

Paylaşılan MEB takvimi içerisindeki açıklamalara göre eğitim dönemine denk gelen diğer tatil günleri ve yasal esaslar şu şekilde aktarıldı:

Ramazan Bayramı Tatili: 8, 9, 10 ve 11 Mart 2027 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin tamamı iş gününe denk gelmektedir.

8, 9, 10 ve 11 Mart 2027 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin tamamı iş gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı Tatili: 15, 16, 17, 18 ve 19 Mayıs 2027 tarihlerinde olup 4,5 gündür. Bu tatilin 2,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

15, 16, 17, 18 ve 19 Mayıs 2027 tarihlerinde olup 4,5 gündür. Bu tatilin 2,5 günü iş gününe denk gelmektedir. Belirli Günler ve Resmi Tatiller: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmi tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Bakan Tekin'in ara tatil açıklaması şu şekilde olmuştu:

"Çocuklarımızın tatillerin kısmıyoruz. Tam tersine yaz tatilinin daha kesintisiz ve uzun devam etmesini sağlayacağız. O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak. Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar."