Adnan Beker Kemal Kılıçdaroğlu'na "5 liralık" dava açtı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönmesiyle yaşananların ardından CHP'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Adnan Beker, kendisine "kirli adam" diyen ve "Dava açsın, bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtı.

ADNAN BEKER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA "5 LİRALIK" DAVA AÇTI

Adnan Beker, Kılıçdaroğlu hakkında hem suç duyurusunda bulundu hem de 5 liralık manevi tazminat davası açtı. Beker, Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna açıklayacağı iddia edilen delilleri savcılığa sunmasını isterken, mahkeme kararının üç ulusal gazetede yayımlanmasını da talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun televizyon programında dile getirdiği "Mahkemeye bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım" sözleri hatırlatılarak, iddia ettiği delillerin soruşturma kapsamında savcılığa sunulması talep edildi.

Başvuruda, Kılıçdaroğlu'nun hangi somut konuda hangi delile sahip olduğunu açıklamadığı belirtilerek, kamuoyuna duyurduğu delillerin soruşturmanın selameti açısından kendisinden istenmesi gerektiği savunuldu.

Beker'in Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede ise 5 lira manevi tazminat talep edildi. Dilekçede ayrıca Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki açıklamalarına da atıfta bulunularak kişilik haklarına yönelik sistematik saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Bu kapsamda verilecek mahkeme kararının tirajı en yüksek üç ulusal gazetede yayımlanması da talep edildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beker'in dava açıp açmadığını sorgulayarak, "Dava açma cesaretini gösterdiğinde iddiaların tamamını ispatlayacağımıza emin ol. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

Çelik'in paylaşımının ardından sosyal medyada, Beker'in avukatı tarafından savcılığa sunulduğu belirtilen suç duyurusu ve dava dilekçeleri paylaşılırken, hukuki sürecin başlatıldığı ifade edildi.

İLK SUÇ DUYURUSU DEĞİL

Adnan Beker ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında Mayıs 2026'dan bu yana süren gerilim daha önce de yargıya taşınmıştı.

Beker, Kılıçdaroğlu'nun 27 Mayıs 2026'da yaptığı basın açıklamasında kullandığı "militanlarının orada ne işi var?" sözleri ile 19 Haziran 2026'da Sözcü TV yayınında sarf ettiği, "Adnan Beker taşkınlık yaptı demedim... Otobüsüyle geliyor. Bir sürü inşaat işçisini getiriyor. Öyle diyorlar, ben bilmiyorum" ifadeleri nedeniyle de suç duyurusunda bulunmuştu.