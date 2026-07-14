Adnan Beker canlı yayında kendisine yüklenen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında Ankara Milletvekili Adnan Beker'i yeniden hedef aldı. Daha önce de Beker'in CHP'deki varlığını eleştiren Kılıçdaroğlu, bu kez suçlamalarının dozunu artırdı.

ADNAN BEKER CANLI YAYINDA KENDİSİNE YÜKLENEN KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Beker kim oluyor da Genel Merkez'in önünde otobüsüyle duruyor? Bu adam Kılıçdaroğlu'na oy vermedim diyen bir adam. Kirli bir adam bu. AKP'nin almadığını CHP alıyor."

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Daha önce de Kılıçdaroğlu hakkında yargı yoluna başvurduğunu hatırlatan Beker, iddiaların mahkemede ispatlanmasını istedi.

Beker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda attığı iftiralar nedeniyle daha önce yargıya başvurduğum Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarını ispatlamak yerine iftiralarına ve hakaretlerine devam etmektedir. Benim alnım ak, başım dik... Elinde ne varsa mahkemeye sun. Yeter ki iddialarının arkasında bir kez olsun mertçe dur! Bu iftiralar karşısında kendisine Allah'tan akıl; ailesine ve siyasi hesapları uğruna bu zata katlanmak zorunda kalanlara sabır diliyorum."

Beker, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yargı önünde kanıtlaması çağrısında bulundu.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Adnan Beker, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, partide kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hâkim olduğunu öne süren Beker, mevcut yapı içinde yürütülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını belirtmişti.

Beker, bağımsız Ankara milletvekili olarak görevini sürdüreceğini açıklamıştı.