Son Dakika | Özgür Özel ekibi çağrı heyeti talebiyle mahkemeye gidiyor

Mahkemenin mutlak butlan kararıyma CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına kapıyı kapatınca yaklaşık 1000 delegenin imzasıyla kurultay çağrısı yapılmıştı.

ÇAĞRI HEYETİ TALEBİYLE MAHKEMEYE BAŞVURMA KARARI ALDILAR

Buna da yanıt gelmeyince CHP Lideri Özgür Özel'in ekibi, çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurma kararı aldı. Başvuru yarın yapılacak.

Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, Yargıtay'daki mutlak butlan dosyasının adli tatilden önce karara bağlanması gerektiğini belirtti.

"YSK KARARLARI AÇIK"

Emre, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay için verdikleri imzaları hatırlatarak hiçbir işlem yapılmadığını belirtti. Emre, yarın çağrı heyeti atanması için başvuru yapacaklarını açıklayarak; "Değerli arkadaşlar, bu hafta hani hep söyledik biz seçmenlerimize, partililerimize. Siz bizi birinci parti yaptınız. Zor günlerde de yanımızda bulundunuz. Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz. Bu kapsamda parti meclisinin düştüğünü, istifalar edildiğini, tüzük gereği 40'ın altına indiğinde olağanüstü kurultay yapılmasının zaruri olduğunu, sayının 30'un altına düştüğünü bırakın 40'ın altına, yine her şart altında Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmiş YSK kararlarının açık olduğunu, yeterli imzanın olağanüstü için olağanüstü kurultay için toplandığında yapılmasının zaruri olduğunu, bu kapsamda da olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle de makul sürenin, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapacağız" dedi.

"ÇAĞRI HEYETİ SADECE KURULTAY YAPMAK ÜZERE GÖREV YAPIYOR"

Çağrı heyetinin partiyi kurultaya götürmek dışında herhangi bir işlem yapamayacağını vurgulayan Zeynel Emre; Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık, Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılıyor ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Daha önce bu tartışma yürüdüğünde işi başka yere çekmek isteyenler oldu. Efendim yok kayyum isteniyor, yok bilmem ne. Bunların ilgisi yok değerli arkadaşlar. Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruyorsunuz. 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Ne görevden alma, ne atama, ne başka hiçbir şey yapamıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor ve bu maksatla da başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız" ifadelerini kullandı.