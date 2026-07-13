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Halk TV Türkiye Son Dakika | Özgür Özel Çankaya Belediyesi'ne yürüyecek

Son Dakika | Özgür Özel Çankaya Belediyesi'ne yürüyecek

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona karşı yürüyecek. Sosyal medya hesabından yürüyüş için çağrıda bulunan Özel, "Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak" dedi.

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Son Dakika | Özgür Özel Çankaya Belediyesi'ne yürüyecek
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CHP lideri Özgür Özel, Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyona ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasına karşı yürüyecek.

Yürüyüş, bugün saat 19.00'da Kuğulu Park'tan başlayacak ve Çankaya Belediyesi önünde sona erecek.

Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Özel, "Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak" dedi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz.

Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz. Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak!"

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Operasyon sırasında şehir dışında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ise 11 Temmuz akşamı KKTC'den Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in de gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltındaki kişi sayısı 30'a yükseldi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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