Salah transferine isyan etti

Liverpool'un efsane savunmacılarından Jamie Carragher, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasını gündemine taşıdı. İngiliz futbol otoritesi, Mısırlı yıldızın hala Milan ya da Juventus ayarında büyük kulüplerde forma giyebilecek kapasitede olduğunu vurguladı ve "Onun Suudi Arabistan'a gideceğine hiçbir zaman inanmadım. Bunun için hâlâ fazlasıyla iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da rahatlıkla oynayabilirdi. Türkiye seviyesi onun için biraz düşük kalıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Salah'ın Süper Lig'e transferi, sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa basınında geniş yankı buldu. Bu gelişme üzerine mikrofon uzatılan Carragher, Salah'ın kariyer tercihine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve adeta isyan etti.

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİNE HİÇ SICAK BAKMAMIŞTI

Carragher, kamuoyunda uzun süre konuşulan Suudi Arabistan senaryosuna baştan beri mesafeli yaklaştığını hatırlattı. Efsane oyuncu, Salah'ın körfez liginin cazip tekliflerine rağmen bu adımı atmayacak kadar üst düzey bir futbolcu olduğunu savundu. Türkiye'ye gidiş kararı ise Jamie Carragher'ı şaşırttı. İngiliz yorumcu Salah'ın seviyesinin Süper Lig'in çok üzerinde olduğunun altını çizdi. ve İtalya'da, özellikle Serie A'da sorunsuz mücadele edebilecek bir oyuncu olduğunu söyledi.

MALİ BEKLENTİLER

Eski Liverpool kaptanı, Salah'ın kariyerine İtalya'nın dev kulüplerinden birinde devam edeceğine neredeyse ikna olduğunu belirtti. Ancak oyuncunun yüksek maaş beklentisinin, bu kulüpleri masadan çekilmeye ittiğini belirtti.

"RAKAMLARA ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Carragher, Salah'ın oyun sahasındaki kazanma tutkusunu Cristiano Ronaldo'nunkiyle kıyasladı. Kendisiyle hiçbir zaman birebir görüşme fırsatı bulamadığını belirten İngiliz yorumcu, yine de dışarıdan izlenimlerine dayanarak Mısırlı yıldızın istatistiklere ve bireysel rekorlara son derece düşkün bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Bu hırsın, Süper Lig'de dahi yüksek performans sergilemesine imkan tanıyabileceğini ekledi.