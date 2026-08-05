Son Dakika | YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltına alındı
Son dakika haberi... YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.
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YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (ANKA)
YENİ PARTİ'DEN İLK TEPKİ
Özalper'in gözaltına alınmasına YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tepki gösterdi.
"İLKSEN BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR"
YENİ Partili vekil sosyal medya hesabından Özalper'e şöyle destek verdi:
"Yeni Parti İl Başkanımız İlksen Özalper gözaltına alındı. Önce Demirhan sonra Cem ve Anıl şimdide İlksen Özalper... Amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İlksen Başkan yalnız değildir."
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi