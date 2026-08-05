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Son Dakika | YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltına alındı

Son dakika haberi... YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.

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Son Dakika | YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltına alındı
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YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Özalper'in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (ANKA)

YENİ PARTİ'DEN İLK TEPKİ

Özalper'in gözaltına alınmasına YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tepki gösterdi.

Son Dakika | YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltına alındı - Resim : 1
YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper

"İLKSEN BAŞKAN YALNIZ DEĞİLDİR"

YENİ Partili vekil sosyal medya hesabından Özalper'e şöyle destek verdi:

"Yeni Parti İl Başkanımız İlksen Özalper gözaltına alındı. Önce Demirhan sonra Cem ve Anıl şimdide İlksen Özalper... Amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. İlksen Başkan yalnız değildir."

Son Dakika | YENİ Parti Manisa İl Başkanı gözaltına alındı - Resim : 2
YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun X paylaşımı (5 Ağustos 2026)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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