Salah bedavaya geldi

Dünyaca ünlü futbolcu Salah'ın Trabzonspor'a imza atmasıyla dünya basını da gözünü Süper Lig'e çevirdi. Büyük maliyetlerle Bordo - Mavili formayı giyen yıldız futbolcunun ücretinin ise şimdiden çıktığı belirtildi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor, genç oyuncu Oulai'nin Fiorentina'ya transferinden 30 milyon Euro kazandı. Kulübün bu sezon futbolcu satışlarından elde ettiği toplam gelirin 48,5 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi.

SALAH'IN MALİYETİ 44 MİLYON EURO OLARAK AÇIKLANDI

Haberde, Salah'ın iki yıllık sözleşmesinin garanti bedelinin 44 milyon Euro, bonuslarla birlikte toplam maliyetin ise 50 milyon Euro'yu aştığı ifade edildi. Kulübün transfer gelirlerinin bu maliyeti büyük ölçüde karşıladığı vurgulandı.

DİĞER OYUNCULARIN DEĞER KAZANMASI BEKLENİYOR

Habere göre Trabzonspor kadrosunda yer alan Nwaiwu, Batagov, Pina, Cabral, Bouchouari, Folcarelli, Muçi, Aral, Saviolo, Mitongo ve Thierry Karadeniz gibi isimlerin, Salah'ın kulüpteki varlığıyla birlikte uluslararası vitrine çıkacağı ve bu oyuncuların gelecekte kulübe en az 200 milyon Euro'luk gelir sağlayabileceği iddia edildi.

MİLLİ OYUNCULARDAN EK GELİR BEKLENTİSİ

Haberde ayrıca, Uğurcan Çakır'ın milli takım performansına bağlı olarak kulübe 3 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'ün ise 2,5 milyon Euro bonus getirmesinin beklendiği aktarıldı.

SPONSORLUK VE ÜRÜN SATIŞLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Habere göre Salah'ın transferiyle birlikte kulübün sponsorluk gelirlerinde ve forma ile lisanslı ürün satışlarında artış öngörülüyor. Benzer örnek olarak, Victor Osimhen'in Galatasaray'daki sürecinde kulübe sağladığı ticari katkıya atıfta bulunuldu.