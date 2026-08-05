Üsküdar Belediyesi seçiminde ikinci skandal ortaya çıktı: Özgür Çelik tehdidi açıkladı

Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine başkanvekili seçimi yapıldı. AKP ve YENİ Parti adaylarının yarıştığı seçimde YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda başkanvekili seçildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ SEÇİMİNDE İKİNCİ SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Seçimin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, üçüncü tur öncesinde belediye meclisinde görev yapan bazı kişilerin tehdit edildiğini öne sürdü.

Çelik, üçüncü turda yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, bazı kişilerin aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edildiğini söyledi.

Bazı kişilere teklifler götürüldüğünü ve birtakım rakamların konuşulduğunu öne süren Çelik, üçüncü tur oylamasında YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın 26 oy aldığını, AKP'li adayın 18 oyda kaldığını ve 5 oyun geçersiz sayıldığını belirtti.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki seçimde yaşanan skandalı anlattı: Sinsi bir plan



"3. turda karşılaştığımız manzara şuydu: Bir sinsi planla, iki operasyon arasında insanlar aileleriyle tehdit edilmiş, çocuklarıyla tehdit edilmiş.



Burada görev yapan… pic.twitter.com/E6axHb7mop — Halk TV (@halktvcomtr) August 5, 2026

ÖZGÜR ÇELİK TEHDİDİ AÇIKLADI

Çelik, "3. turda karşılaştığımız manzara şuydu: Bir sinsi planla, iki operasyon arasında insanlar aileleriyle tehdit edilmiş, çocuklarıyla tehdit edilmiş. Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler" ifadelerini kullandı.

Seçimdeki gerilimin bir diğer adresi ise gazeteciler oldu.

Dördüncü tura geçilmeden önce verilen arada, seçimi izleyen AKP'liler salonda görüntü alan Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere tepki gösterdi.

AKP Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu'nun gazetecilerden birine "Gel özel görüşelim" dedi.