Salah'ın transferine Trabzonlu ünlü müzisyenden tepki geldi. Fuat Saka, futbolculara ödenen yüksek rakamlarla kendi Karadeniz Senfonisi projesi için talep ettiği mütevazı desteği karşılaştırarak, "Bir futbolcuya ödenen o büyük rakamlar ayrı. Peki bu şehrin sanatçıları için ne yapıldı? Benim bildiğim hiçbir şey." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazdığı Karadeniz Senfonisi için kulübe maddi destek talebinde bulunduğunu belirten Saka, projenin maliyetinin futbolcuların bir günlük yemek ve çay masrafı kadar olduğunu ifade etti. Ancak kulüpten, "Trabzonspor bunun neresinde olacak?" şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

Saka, kulübe verdiği yanıtta, Trabzonspor'un kültür ve sanata sağlayacağı katkının projenin en önemli parçası olacağını söylediğini belirterek, görüşmelerin bu noktada sona erdiğini aktardı.

Senfoniyi tamamladığını açıklayan sanatçı, yaşamı elverdiği takdirde eseri büyük bir senfoni orkestrasıyla sahneye taşımayı hedeflediğini dile getirdi.

Trabzonspor'un yalnızca futbol alanında değil, kentin kültür ve sanat yaşamında da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Fuat Saka, "Trabzonspor'un şehrin kültür dünyasına katkıda bulunması, sanatçılarının önünü açması ve onlarla dayanışma içinde olması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımının sonunda ise Trabzon'un yetiştirdiği önemli ressamlara dikkat çeken Saka, "Türkiye'nin en büyük ressamlarını bağrından çıkaran bu şehrin takımı Trabzonspor'un kulüp binasında bu ressamlardan birinin tablosu var mı acaba?" sorusunu yöneltti.