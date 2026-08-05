Tuzla halkı Eren Ali Bingöl'ü protesto etmek için sokağa çıktı
CHP'den AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl'ü protesto etmek isteyen Tuzlalılar, sokağa çıktı.
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CHP'den belediye başkanı seçilen Ali Eren Bingöl'ün AK Parti'ye geçmesi Tuzla'da protesto ediliyor.
YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekilleri Ali Gökçek ve Cemal Enginyurt'un da katıldığı yürüyüşte "Millet iradesine saygı" pankartı taşındı.
Yürüyüşte "İstifa" ve "Hain Eren" sloganları atıldı.
Protestoda yürüyüşe katılmayan Tuzlalılar da evlerinin balkon ve camlarından destek verdi.
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile AKP rozeti taktı. Bingöl, katıldığı AKP ilçe toplantısında ise "Karşı mahalleden geldim. Gerekçelerimi doğru anlayıp doğru anlatacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi