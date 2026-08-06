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Halk TV Spor Osimhen teklifi kabul etmedi: Galatasaray'da planlar iptal oldu

Osimhen teklifi kabul etmedi: Galatasaray'da planlar iptal oldu

Galatasaray'da Icardi'nin ayrılığı sonrası Osimhen'in yapılan teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Sarı Kırmızılı yönetimin planları iptal oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Osimhen teklifi kabul etmedi: Galatasaray'da planlar iptal oldu

Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından boşalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yöneticiler, üzerinde "9-Osimhen" yazılı bir forma hazırlayarak bunu Nijeryalı golcüye sundu.

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45 NUMARAYLA DEVAM KARARI

Habere göre Osimhen, kendisine sunulan teklifi kabul etmeyerek 45 numaralı formayla yoluna devam etmek istediğini yönetime iletti. Geçen sezon oyuncuya özel koleksiyon hazırlayan GS Store'un, olası numara değişikliğine yönelik yeni planlamalar yaptığı, bu durumun da kulüp yöneticileri tarafından 27 yaşındaki futbolcuya aktarıldığı belirtildi.

UĞURLU GELDİ

Osimhen'in yöneticilere verdiği yanıt şöyle aktarıldı: "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum."

Nijeryalı golcünün kararının Galatasaray yönetimi tarafından saygıyla karşılandığı ifade edildi.

KAPTANLIK İDDİASI

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda Osimhen'e kaptanlık görevi vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın forma giymediği karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de pazubandı takabileceği aktarıldı.

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45 NUMARANIN KARİYERİNDEKİ YERİ

Victor Osimhen, 45 numaralı formayı ilk kez Belçika'daki Charleroi kulübünde giydi ve bu takımda attığı 20 golle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numarayı tercih eden oyuncu, Galatasaray'a transferinde yeniden 45 numaraya döndü.

REKOR SEZON

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk sezonunda kaydettiği 37 golle kulüp rekoru kırdı. Nijeryalı golcü ayrıca Mauro Icardi'nin sakatlık geçirdiği dönemde attığı bir golü de Arjantinli futbolcuya adamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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