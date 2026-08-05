Galatasaray'a 12 milyon euroluk müjde: Osimhen de devrede

Galatasaray yönetimi Rafael Leao transferinde uzun süredir temaslarını sürdürürken, Milan'ın zorunlu satın alma opsiyonu konusundaki tutumu transferin önündeki başlıca engel olmaya devam ediyordu.

İtalyan basınından gelen bilgilere göre Milan, Leao için kiralık formülüne sıcak bakmıyor ve kesin transfer talep ediyor. Rossoneri'nin bonservis beklentisinin 50 milyon euro artı 10 milyon euroluk bonuslarla toplamda 60 milyon euroya kadar çıktığı belirtiliyor.

MAAŞ KONUSU TAMAM

Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre Galatasaray, Rafael Leao ile maaş konusunda 12 milyon euro seviyesinde önemli bir aşamaya geldi. Bu gelişme, tarafların daha önce yıllık 10 milyon euro üzerinde tıkanan pazarlıklarında son günlerde ilerleme kaydedildiğine işaret ediyor.

LEAO'NUN OSIMHEN REFERANSI

Süreç boyunca dikkat çeken bir diğer detay, Leao'nun mali beklentilerini belirlerken Victor Osimhen'in Galatasaray'la yaptığı sözleşmeyi referans göstermesi oldu. Sarı-kırmızılı kulübün Nijeryalı golcüye yıllık net 15 milyon euro garanti ücretin yanı sıra net 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ödemesi yaptığı biliniyor. Leao'nun bu paketle kıyaslanabilir bir teklif istemesi, görüşmelerin uzamasına neden olan etkenlerden biri olmuştu.

BONSERVİSİ ÇÖZÜLÜRSE İMZALAR ATILACAK

Portekizli yıldız oyuncunun bonservis sorununun çözülmesi bekleniyor; sorunun aşılması halinde imzaların yakın olduğu belirtildi.

OSİMHEN DEVREDE

Öte yandan İtalya basınından da transfer konusunda olumlu haberler gelirken Victor Osimhen'in de devreye girdiği aktarıldı. İddialara göre Leao ile uzun yıllardır yakın arkadaş olan Osimhen'in, aynı takımda forma giyme fikrine sıcak bakması, Portekizli yıldızın Galatasaray'a yönelik olumlu tavrında önemli rol oynadı. Leao'nun, diğer Türk kulüplerine kıyasla Galatasaray'a daha yakın durduğu ifade ediliyor.

LEAO'NUN KARİYERİ

2019 yılında Lille'den 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Rafael Leao, İtalyan devinde çıktığı 291 resmi maçta 80 gol, 65 asistlik katkı sağladı. Portekiz A Milli Takımı'nda 49 karşılaşmada forma giyen ve 6 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak belirlenen Leao'nun kariyerindeki en yüksek piyasa değeri ise geçmişte 90 milyon euroya kadar ulaşmıştı.