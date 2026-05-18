ROK’un para trafiği: Tüm şirketler aynı kapıya çıkıyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada ortaya çıkarılan ‘para aklama ağı’, oldukça kapsamlı görünüyor. Yüzlerce yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde edilen gelirin yanında, kimlik hırsızlığı ile elde edilmiş kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın da bu ağ vasıtasıyla aklandığı ileri sürülüyor.

Savcılığa göre aklama ağı, web siteleri, paravan olarak kullanılan çok sayıda şirket, elektronik ödeme kuruluşları ile kuyumcu ve döviz bürolarından oluşuyor. Kara paranın sanal POS cihazları üzerinden bankacılık sistemine sokulduğu belirtiliyor.

Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bilgiler kısıtlı. Bunun tamamı da soruşturmanın popüler ismi Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) ile ilgili.

ROK, poliste verdiği ifadede sadece birkaç kişi dışında kimseyi tanımadığını, şirketlerin adını bile hiç duymadığını savundu. Para trafiğine dair açıklaması ise özetle şöyle: “Kredi kartı borçlarım çoktu. Onu çevirmek için PERPA İş Merkezi’nde tanıştığım kişilere para çekimi yaptırdım. Hesaplarıma gelen paralar bunlar.”

ROK’un bahsettiği sistem aslında çoğu kimsenin kullandığı bir yöntem. Kredi kartından nakit çekim hem maliyetli hem de limit sınırlı olduğu için, bir takım iş yerleri POS cihazlarından mal satılmış gibi gösterip para çekiyor. Komisyonu kestikten sonra da nakit kartın sahibine veriliyor.

Ne var ki, ROK’un hesap hareketleri sadece banka hesabıyla sınırlı değil. 6 farklı elektronik ödeme kuruluşundan gelen yüklü bir trafik de söz konusu. Ayrıca savcılık, para transferlerini yapan şahıs ve şirketlerin ‘kara para aklama ağının parçası’ olduğunu ileri sürüyor.

İşte burada özellikle ROK’a para gönderen şirketlere bakmak gerekiyor.

MASAK analizinde şahıslar dışında ROK’a çok sayıda işlemle toplamda milyonlarca lira transfer etmiş görünen 7 şirket var.

Bunlar; Maximum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, Kartalsoft Yazılım, İmzasoft Bilgi ve Yazılım, Avensis Bilişim, Açılım Bilgi Teknolojileri, Atlantik Global Bilişim.

Bir ikisi hariç tamamı 2022 ve sonrasında kuruldu. Hepsinin merkezi İstanbul’da. Maxsimum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, İmzasoft Bilgi ve Yazılım’ın adresleri aynı. İstanbul Maltepe’de, Yalı Mahallesi Tuna Sokak’taki bir binanın aynı katındalar. Kartalsoft ve Avensis ise Şişli’de aynı iş merkezinin aynı katında faaliyet yürütüyor.

(ROK’a para transferi yapan üç farklı şirketin adresi burası.)

Şirketlerin her şeyi aynı, sadece sahipleri farklı. Lakin şirketlerin tek ortağı olarak görünen isimlerin tamamının ikameti de Adana’nın Seyhan İlçesi. İçlerinde İmzasoft’un sahibi Ömer Kürşat Özer’in adresi KKTC olarak değişmiş. KKTC ile ilişkili diğer isim savcılık soruşturmasında ‘çetenin lideri’ olarak geçen Selahattin Akın Uzun. 2003’te Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC vatandaşlığı alan Uzun’un Antalya’da da bir oteli olduğu belirtiliyor. Zaten Uzun’un operasyon günü Adana’dan İstanbul’a geldiği ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gidecekken yakalandığına dair haberler sızmıştı.

Eldeki bilgilerden soruşturmada adı geçen ve ROK ile para trafiği bulunan şirketlerin şüpheli olduğunu söylemek mümkün. Fakat resmi olarak sahibi görünen isimlerin, savcılığın basın bülteninde geçen 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık para trafiğini yönetecek düzeyde olup olmadıklarını henüz bilemiyoruz. Çoğu arasında akrabalık bağı olduğu, başka bir ticari faaliyetleri bulunmadığı, bazılarının ‘ev kadını’ olduğu, büyük kısmının ilçelerde yaşadıkları anlaşılıyor. Yani şimdilik işin vitrininde yer alan veya adı kullanılan isimlere bakıyor olabiliriz.

Diğer bir nokta da aklama ağına dahil olduğu iddia edilen 6 elektronik ödeme kuruluşunun içinde en büyükleri Paladyum ve Türkiye’nin ilk kripto parasını çıkaran Turk Elektronik AŞ. Onların sahipleri ve yöneticilerinin tamamı şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasında geçiyor. Ancak adı soruşturmada geçmesine rağmen, Türkiye’nin en büyük ve en dikkat çeken elektronik ödeme kuruluşu olan SİPAY’dan şu ana kadar hiçbir şüpheli bulunmuyor.

Akıllara takılan soruların yanıt bulup bulmayacağını, soruşturma ilerledikçe göreceğiz.

ROK sayesinde büyük gürültü koparan bu kara para davası sonuna kadar götürülecek mi, bakalım…