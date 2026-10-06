Rapçi Blok3'e ceza yağdı! Alkollü yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan rapçi Blok3 hakkında yürütülen soruşturmada karar çıktı. “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Aydın’ın cezası, seri muhakeme kapsamında 4 aya indirildi. Bu ceza da 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANDI

Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, İstanbul Ataşehir’deki trafik denetiminde polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde Aydın’ın 1,14 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Aydın’a 23 bin 437 TL idari para cezası uygulanırken kullandığı araç trafikten men edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Aydın hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan soruşturma başlatıldı. Dosyada seri muhakeme usulü uygulandı.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Soruşturma kapsamında Aydın’a 8 ay hapis cezası verildi. Seri muhakeme kapsamında ceza 4 aya indirildi, ardından hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. Böylece rapçi hakkında hapis cezası yerine adli para cezasının uygulanmasına karar verildi.