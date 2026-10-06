Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Rapçi Blok3'e ceza yağdı! Alkollü yakalanmıştı

Rapçi Blok3'e ceza yağdı! Alkollü yakalanmıştı

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan rapçi Blok3 hakkında yürütülen soruşturmada karar çıktı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Rapçi Blok3'e ceza yağdı! Alkollü yakalanmıştı
Son Güncelleme:

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan rapçi Blok3 hakkında yürütülen soruşturmada karar çıktı. “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Aydın’ın cezası, seri muhakeme kapsamında 4 aya indirildi. Bu ceza da 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANDI

Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın, İstanbul Ataşehir’deki trafik denetiminde polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrolde Aydın’ın 1,14 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Aydın’a 23 bin 437 TL idari para cezası uygulanırken kullandığı araç trafikten men edildi.

Halit Ergenç'ten Nişantaşı'nda skuter turuHalit Ergenç'ten Nişantaşı'nda skuter turu

Rapçi Blok3'e ceza yağdı! Alkollü yakalanmıştı - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Aydın hakkında “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan soruşturma başlatıldı. Dosyada seri muhakeme usulü uygulandı.

Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy hayatını kaybettiYeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy hayatını kaybetti

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Soruşturma kapsamında Aydın’a 8 ay hapis cezası verildi. Seri muhakeme kapsamında ceza 4 aya indirildi, ardından hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi. Böylece rapçi hakkında hapis cezası yerine adli para cezasının uygulanmasına karar verildi.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem olduYaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Soruşturma Alkol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro