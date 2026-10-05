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Halk TV Magazin Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye karakterini canlandıran Güven Hokna, yıllar sonraki görüntüsüyle dikkat çekti. Kilo verdiği görülen 80 yaşındaki usta oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

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Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu - Fotoğraf: 1
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, yıllar geçmesine rağmen oyuncularıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Dizide Hayriye karakterini canlandıran Güven Hokna da son haliyle yeniden gündem oldu.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu - Fotoğraf: 2
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2006-2010 yılları arasında ekranlara gelen dizide Ali Rıza Bey'in eşi Hayriye Hanım'a hayat veren usta oyuncu, karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu - Fotoğraf: 3
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80 yaşındaki Güven Hokna, uzun bir aranın ardından sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Usta oyuncunun değişimi kısa sürede dikkat çekti.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu - Fotoğraf: 4
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Hokna'nın son fotoğraflarında belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Ünlü oyuncunun değişimi, kendisini yıllardır takip eden sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu - Fotoğraf: 5
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Güven Hokna'nın değişimini gören takipçileri, sosyal medya paylaşımının altında çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, usta oyuncuyu ilk bakışta tanımakta zorlandıklarını belirtti.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si son haliyle şaşırttı: Değişimi gündem oldu - Fotoğraf: 6
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Hokna'nın paylaşımına, "İlk başta tanıyamadım" ve "Resmen gençleşmiş" gibi yorumlar yapıldı.

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