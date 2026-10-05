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Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından, Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta ismi Göksel Arsoy 90 yaşında yaşamını yitirdi.

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Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy hayatını kaybetti
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Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar sinema sektöründe yer alan usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık çalışmalarıyla da Türk sinemasına katkıda bulundu.

"TEK TESELLİMİZ, HİÇBİR AĞRI, SIZI VE EZİYET ÇEKMEDEN GİTMESİ"

Hürriyet'in haberine göre, babası Göksel Arsoy’un vefatıyla ilgili açıklama yapan Aşkım Arsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Yaşlılık… 90 yaşındaydı. Son iki yıldır fena değildi ama aslında hiç sağlık problemi olmadı. Gözlerinde problem vardı. Göz görmeyince hareketi azaldı, hareketi azaldıkça zayıfladı. İki gün öncesine kadar normal gibiydi. Dün tepkisiz gibi duruyordu. Bugün de sabah uyuyormuş. Saat 10.00’da konuştum. 10.30’da gelmişler, nefes almadığını fark etmişler.

Yeşilçam'ın Altın Çocuğu Göksel Arsoy hayatını kaybetti - Resim : 1

Tek tesellimiz, hiçbir ağrı, sızı ve eziyet çekmeden gitmesi. Son zamanlarında halsizdi. Bizim için en büyük teselli hastane yüzü görmemiş olması. Bünyesi sağlamdı ama yaş 90. Cenaze büyük ihtimalle çarşamba günü olacak.”

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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