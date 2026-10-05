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Halk TV Magazin Kadir İnanır'ın miras tartışmasına Halil Ergün de girdi! "Levent ayıp ediyor"

Kadir İnanır'ın miras tartışmasına Halil Ergün de girdi! "Levent ayıp ediyor"

Kadir İnanır'ın miras tartışmasına bu kez usta oyuncu Halil Ergün dahil oldu. Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'a tepki gösteren Ergün, "Levent de ayıp ediyor" dedi.

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Adana Altın Koza Film Festivali'nin onur konukları arasında yer alan usta oyuncu Halil Ergün, yakın dostu Kadir İnanır'ın anıldığı bölümde duygusal anlar yaşadı. Ergün, İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Festival kapsamında hayatını kaybeden oyuncuların anısına hazırlanan video gösterildi. Videoda yakın dostu Kadir İnanır'ı gören Halil Ergün, duygusal anlar yaşadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ergün, Kadir İnanır'ın mirası ile ilgili yaşanan tartışmaya ilişkin de konuştu.

"MİRAS KONUSUNDA KIZGINIM"

Levent İnanır'ın ayıp ettiğini söyleyen Halil Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Kadir’i kaybettik. Bir kuşak gitmeye başladı. Bu beni çok etkiliyor. Kadir izler bırakmış arkadaşım. Benim ilk gençliğimden beri çok özel arkadaşım. Işıklar içinde yatsın. Miras konusunda kızgınım. Levent de ayıp ediyor. Kapatmalılar, iyi uyusun Kadir’im. Rahatsız etmesinler…"

Kadir İnanır'ın miras tartışmasına Halil Ergün de girdi! "Levent ayıp ediyor" - Resim : 1

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MİRAS TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Kadir İnanır'ın tüm mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı öğrenilmişti. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise mirasla ilgili yaptığı açıklamada, "Dayımın irade sorunu vardı" diyerek hukuki süreci başlatacaklarını belirtmişti.

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Tepki çeken açıklamalarında devam eden Levent İnanır, son olarak Jülide Kural'a çağrı yaparak “İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de
sana yakışanı yap” demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kadir İnanır Miras
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