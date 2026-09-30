Levent İnanır şiddet iddialarına yanıt verdi: Gideceğiz camiye, Kur’an’ı koyacağız

Kadir İnanır’ın vefatının ardından başlayan miras gerilimi, yeğeni Levent İnanır ile 14 yıl önce boşandığı eski eşi Neslihan Acar arasındaki şiddet ve tehdit suçlamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar’ın 14 yıl önce kendisinden şiddet gördüğü, annesine de sözsel şiddet uyguladığı ve daha sonra tehdit edildiği yönündeki açıklamalarını reddetti. İnanır, “Bir erkek kadına böyle vurmaz... Gideceğiz camiye, Kur’an’ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum” dedi.

"İRADE SORUNU" VAR DEMİŞ MİRASTAN PAY İSTEMİŞTİ

Kadir İnanır, tüm malvarlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bırakmıştı. Bunun üzerine usta sanatçının yeğeni Levent İnanır, dayısının "irade sorunu" olduğunu öne sürerek mirastan pay talep etmiş ve vasiyete itirazda bulunmuştu.

EŞİ LEVENT İNANIR'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Bu açıklamaların ardından Levent İnanır'ın eski eşi oyuncu Neslihan Acar, 14 yıl önce İnanır'dan şiddet gördüğünü açıkladı. Acar, o dönem yüzündeki darp izlerini gösteren fotoğrafı kendisinin çekerek İnanır’a gönderdiğini ifade etti. Acar ayrıca, İnanır'ın miras çıkışından sonra bu darp fotoğrafını 77 yaşındaki annesine göndererek kendisini tehdit ettiğini de iddia etti.

MAHKEME İNANIR'A UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

Neslihan Acar’ın başlattığı hukuki süreç sonucunda mahkeme, Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı verdi. Acar ve İnanır’ın kızı Öykü Arıca da annesinin yanında yer alarak, “Tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan’dır” diyerek tepkisini dile getirmişti.

"GİDECEĞİZ CAMİYE, KUR’AN’I KOYACAĞIZ, HERKES YEMİN EDECEK"

Hakkındaki uzaklaştırma kararı, şiddet ve tehdit suçlamalarının ardından Nokta TV’ye konuşan Levent İnanır, darp iddiasını reddetti. Şiddeti kendisinin uygulamadığını savunan İnanır, şu açıklamaları yaptı:

“Bir erkek kadına böyle vurmaz. Kafasına kül tablasıyla vurmaz. Gideceğiz camiye, Kur’an’ı koyacağız, herkes yemin edecek. Şerefim, namusum üzerine söylüyorum. Bu olayı benim yaptığımı, onların dışında bir kişi çıksın ‘biliyorum’ desin ve ispatlasın. Bakın, bir daha beni hiçbir yerde göremeyeceksiniz.”

İnanır daha önceki değerlendirmelerinde de olaydaki şiddeti kendisinin uygulamadığını ancak olayın failini bildiğini ima etmiş ve “Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer” ifadelerini kullanmıştı.