14 yıl önce darp ettiği fotoğrafla tehdit etti: Neslihan Acar, Levent İnanır’a uzaklaştırma aldıracak!

Kadir İnanır için "İrade sorunu vardı" diyerek mahkemeye başvuracağını açıklayan Levent İnanır'a, eski eşi Neslihan Acar ve kızı Öykü Arıca “Utanç duyuyoruz. Yazık!” ifadelerini kullanmış, çok sert açıklamalar yaparak peş peşe tepki göstermişti. Bu duruma sinirlenen İnanır’ın, 14 yıl önce darp ettiği eski eşi Acar’ın şiddet gördüğü yüzünün fotoğrafını saklayarak tehdit savurduğu ortaya çıktı.

"YÜREĞİ YİYORSA KOYSUN" DİYEREK 77 YAŞINDAKİ ANNESİNE GÖNDERMİŞ

İnanır'ın, engelli olduğu için fotoğrafı eski kayınvalidesi Ayten Acar'a gönderip "Bir daha yorum yaparsa bunu da koysun, yüreği yiyorsa"dediği ve 77 yaşındaki kadının fotoğrafı yeni sanarak fenalaşıp düştüğü öğrenildi.

Yaşananların ardından Acar, "Pazartesi Levent İnanır’a uzaklaştırma aldıracağım" diyerek adli süreci başlatacağını açıkladı.

14 YILDIR DARP FOTOĞRAFINI SAKLAMIŞ

14 yıl önce yaşanan darp olayını ve fotoğrafın hikayesini anlatan Neslihan Acar, "Ev tuttuğumu, ayrılmak istediğimi söyleyince beni darp etti" diyerek şiddet uyguladığını açıkladı. Acar, o dönemi ve sonrasında yaşanan tehdit sürecini şu ifadelerle aktardı:

“Şiddet olayı 14 yıl önce yaşandı. Hayatında biri vardı. Ev tuttuğumu, ayrılmak istediğimi söyleyince beni darp etti. O gün gözyaşları içinde yüzümün halinin fotoğrafını çekip ona attım ve “Bir gün bunun bedelini ödeyeceksin” yazdım. Keşke hakkında şikayetçi de olsaymışım. Ancak kızım 15- 16 yaşındaydı. Okulda arkadaşlarına karşı zor duruma düşer diye vazgeçtim.

O fotoğrafı 14 yıl saklamış. Benim telefonlarımda engelli olduğu için anneme (Ayten Acar) “Bir daha yorum yaparsa bunu da koysun, yüreği yiyorsa” diye mesaj atmış. Annem yazlıkta, kadıncağız fotoğrafı yeni sanıp fenalaşıp düşmüş. 77 yaşında bir kadına bu yapılır mı? Gerçekten delirdi. Akıl sağlığı yerinde değil. Pazartesi Levent İnanır’a uzaklaştırma aldıracağım. Anneme kadar ne oluyor, artık haddini bilsin.”

"YAPMADIĞI TERBİYESİZLİK KALMADI, MİRASI UTANÇLA REDDEDİYORUZ"

Eski eşinin Kadir İnanır hakkındaki iddialarına ve aile içindeki duruma tepki gösteren Neslihan Acar, sözlerine şöyle devam etti:

“Levent İnanır’ın gözünü hırs bürümüş, Yapmadığı terbiyesizlik kalmadı. Sağlıklı düşünemiyor. Kadir inanır için nasıl ‘İradesi yoktur’ diyebiliyor? Kızımız artık 31 yaşında oldu. Zaten babasıyla hiçbir zaman iyi bir ilişkisi olmadı. Kızım “Rezil oldum” dedi. Ben de çok üzüldüm. Sosyal medyadan fikrimi yazdım. Çünkü o hepimizin Kadir İnanır’ı… Kızım Kadir İnanır’ı dedesi bildi. Yıllarca kızımı kolejde okuttu. Bu emeği inkâr edebilir miyim? Başkası olsa mirastan alınacak payı düşünebilir ama biz bu nedenle biz bu mirası utançla reddediyoruz”

"KADİR İNANIR, LEVENT’LE SENELERCE KÜS KALDI"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Neslihan Acar, Kadir İnanır’ın babasının ölümünün ardından Levent İnanır’ı yanına aldığını, ancak ikilinin daha sonra yıllarca küs kaldığını söyledi ve Acar, bu döneme ilişkin şöyle konuştu:

“Kadir İnanır 10 yaşında yanına aldığı Levent’le senelerce küs kalmıştı. Çünkü ‘yapma’ dediği her şeyi yaptı. Çiçek Bar’a gitme derdi. Levent bardan çıkmazdı. Benim evliliğime bile Levent’ten çok o değer verdi. Uzun süre sonra 2024’te bir araya gelmişti. Hatta o zaman şaşırmıştım, rahatsızlandığı için barıştığını düşünmüştüm. Levent herkesle kavga halinde… Tavır ve davranışlarıyla benim kariyerime de zarar verdi. Şimdi çıkmış; benim Jülide Kural’a hareket ettiğimi bile iddia etmiş, oysa Jülide’yle hiçbir ilgim yok. Kadir İnanır ülkenin en iyi avukatlarıyla çalıştı, hiç geride açık bırakır mı? Ne o öyle çete gibi toplanmış, miras için adliye gitmişler. Bir insan kendini ancak bu kadar rezil eder. Ben kızım için üzülüyorum”

VASİYET AÇIKLAMASI TEBLİGAT ENGELİNE TAKILMIŞTI

26 Haziran'da hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın açıklanması beklenen vasiyeti tebligat engeline takılmıştı. Dava aralık ayına ertelenmişti.