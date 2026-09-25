Kadir İnanır'ın yeğeni her yolu deniyor! Seviyeyi buraya kadar düşürüp Jülide Kural'a seslendi

Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışma sürüyor. İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, daha önce dayısının ağır tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını söyleyerek “Biraz irade sorunu vardı” derken şimdi de Jülide Kural'a çağrı yaptı. Levent İnanır, "İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de sana yakışanı yap" dedi.

İTİRAZLARINI DA TEKRARLADI

77 yaşında hayatını kaybeden sanatçının, mal varlığını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı bildirilmişti. Vasiyetnamelerdeki değişikliklere dikkat çeken Levent İnanır, içeriğin açıklanmasını bekleyeceklerini belirtmişti.

Show Haber’e konuşan İnanır, vasiyetin bilinçli biçimde imzalanmadığını düşündüğünü bir kez daha dile getirdi. Ailenin hakları için hukuki yola başvuracaklarını belirten İnanır, Kural’a da ihtiyaç sahibi yeğenler için çağrı yaptı.

Levent İnanır, vasiyet sırasında iki tanık bulunmasını ve bir günlük sağlık raporu alınmasını sorguladı. Sürecin kendisine göre “oldu bittiye” getirildiğini iddia eden İnanır, Kadir İnanır’ın evlenmeden bütün mal varlığını Kural’a bırakmasını da bir soru işareti olarak gördüğünü söyledi.

Vasiyetin, hâkimin açıklaması beklenmeden duyurulduğunu öne sürdü.

İnanır’ın iddialarına göre sanatçı, 2015’teki vasiyetinde Kural’a yalnızca bir ev bırakmıştı. Bu vasiyet 2022’de iptal edildi; aynı saat içinde düzenlenen başka bir vasiyetle bütün mal varlığı Kural’a bırakıldı.

Levent İnanır, tanıklardan birinin avukat, diğerinin ise dayısının eski şoförü olduğunu belirterek onlarla da görüşüleceğini söyledi. İnanır şunları sarf etti:

"Niye iki şahit? Niye oldu bitti? Niye bir günlük sağlık raporu? Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? Hakim hanımın açıklamasına bile müsaade etmeden onlar açıkladılar. Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum.

O iki şahitten biri avukat Bişar Abdi Alınak, diğeri ise eski şoförü; onlarla da görüşülecek. Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz. O vasiyette sadece Jülide Hanım'a bir ev bırakıyorken, 2022'de aradan 7 yıl geçtikten sonra bu evi vermekten vazgeçiyor ve yine aynı saatte başka bir vasiyetle her şeyini bırakıyor."

Levent İnanır, dayısının en büyük hayallerinden birinin memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde okul yaptırmak olduğunu söyledi. Geçen yıl İnanır’la okul için düşünülen yeri konuştuklarını belirten yeğeni, 2022’deki vasiyetin kapsamını sonradan öğrendiğini ifade ederek bunu da sorguladı.

"KADİR İNANIR'I İNCİTMİŞTİR"



Levent İnanır, dayısı ile Kural’ın hastanede tartıştıklarını gördüğünü; sağlık çalışanlarının da buna tanık olduğunu ileri sürdü. Kural’ın İnanır’ı birçok kez incittiğini iddia etti:



"Hastanede tartıştıklarını çok gördüm; hasta bakıcılar da doktorlar da gördü. Biz orada üzüntüden kahrolurken, benim şahit olduğum yalnızca benim gördüğüm olayda Jülide Kural dayımı incitmiştir. Evde yaşanılanları da ayrıca anlattılar bana. Emeği vardır elbet ama çok da yorgunluk vermiştir. Hukuk yoluna girmeden olur mu? Bu ailenin haklarını sonuna kadar talep edeceğiz. Türkiye'de bunun örneği yok."

Evde yaşananlara ilişkin kendisine anlatılanlar olduğunu da söyledi. Kural’ın bakım emeğini kabul ettiğini belirten İnanır, aile olarak haklarını arayacaklarını vurguladı.

Ardından Kural’a seslenen İnanır, “İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir dayım. Sen de sana yakışanı yap” dedi.