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Halk TV Magazin Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi

Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi

Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen “Vasiyetname hazırladınız mı?” sorusuna da yanıt veren Koçyiğit, oyunculuğu bırakma kararını da açıkladı.

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Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi

Hülya Koçyiğit, katıldığı bir etkinlikte hem oyunculuk kariyeriyle ilgili aldığı yeni kararı hem de Kadir İnanır'ın vasiyeti hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Koçyiğit, kendi vasiyeti konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bugüne kadar yaklaşık 200 filmde rol alan Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerine ilişkin kararını dile getirdi. Usta oyuncu, kendisine rol tekliflerinin geldiğini belirterek, buna rağmen oyunculuk yapmama konusunda kararını verdiğini söyledi.

Koçyiğit, “Güzel rol teklifleri de var ama bir karar aldım, arkasında duruyorum” dedi.

Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi - Resim : 1

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ HAKKINDA KONUŞTU

Etkinlik sırasında Koçyiğit'e, Kadir İnanır'ın tüm malvarlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakmasıyla ilgili de soru yöneltildi.

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Usta oyuncu, vasiyet konusunda kişinin kendi iradesinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Koçyiğit, “Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır'ın iradesine saygı duyulmalı” dedi.

Hülya Koçyiğit'ten vasiyet açıklaması! Kadir İnanır sorusuna yanıt verdi - Resim : 3

“SİZ VASİYETNAME HAZIRLADINIZ MI?” SORUSUNA YANIT

Hülya Koçyiğit'e bu kez kendi vasiyetiyle ilgili soru yöneltildi. “Siz vasiyetname hazırladınız mı?” sorusuna "Hayır, bir vasiyetnamem yok" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kadir İnanır Miras
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