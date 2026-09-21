Kadir İnanır'a 'irade sorunu vardı' diyen Levent İnanır sessizliğini bozdu: Miras kavgasında yeni perde!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, yeğeni Levent İnanır'dan yeni açıklama geldi. İnanır, dayısı hakkında kullandığı 'irade sorunu vardı' sözlerine açıklık getirirken, eski eşi Neslihan Acar'a yönelik şiddet iddiasını da yanıt verdi.

Kadir İnanır'ın vasiyetinin 17 Eylül'de açıklanması beklenirken, bazı mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle duruşma 17 Aralık'a ertelenmişti. Duruşma sonrası yaptığı açıklamada 'Dayımın irade sorunu vardı' diyen Levent İnanır'ın sözleri tepki çekmişti.

Kadir İnanır'ın tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığını açıklayan Levent İnanır, hukuki süreci başlatacaklarını açıklamıştı.

O sözlerin ardından Levent İnanır'a, eski eşi Neslihan Acar da tepki göstermişti. Bu duruma sinirlenen İnanır’ın ise 14 yıl önce darp ettiği eski eşi Acar’ın şiddet gördüğü yüzünün fotoğrafını saklayarak kendisini tehdit ettiğini belirten Acar, "Levent İnanır’a uzaklaştırma aldıracağım" diyerek adli süreci başlatacağını açıklamıştı.

"O HİÇ İSTENMEYECEK ŞİDDETİ UYGULAYAN KİŞİYİ BURADA AÇIKLAMAYACAĞIM"

Levent İnanır günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialara yanıt veren ve kendilerini hukuki bir sürecin beklediğini belirten İnanır, şu açıklamayı yaptı:

"Günlerdir hakkımda çıkan haberler ve kamuoyuna yansıyan iddialar nedeniyle, bazı konulara açıklık getirmek istiyorum.

Öncelikle, eski eşime yönelik şiddet uyguladığım yönündeki iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Söz konusu şiddeti ben uygulamadım. Uygulayan kişiyi ne yazık ki burada sizlere açıklamak beni de yaralar ve üzer, bu yüzden o hiç istenmeyecek şiddeti uygulayan kişiyi burada açıklamayacağım. Ama şunu tekrarlamak isterim o şiddeti kesinlikle ben uygulamadım.

Neslihan Hanım, ileride yaşananlarla ilgili kendi iradesiyle açıklama yapmak isterse, bu tamamen kendisinin vereceği bir karardır.

NEDEN İNANIR SOYADINI KULLANIYOR?

'Neden İnanır soyadını kullanıyor?' şeklindeki tartışmalara da açıklık getirmek istiyorum.

Rahmetli dayım Kadir İnanır'ın çocuğu yoktu. Ben 11 yaşımdayken beni yanına aldı. 'Levent'i ben yetiştiriyorum, benim yanımda büyüsün, benim evladım gibi olsun' diyerek annemden rica etti. Büyüttü ve okuttu. 23 yaşıma kadar aynı evde birlikte yaşadık.

Bana hayata dair bildiğim pek çok şeyi öğretti. İnanır soyadını kullanmamı da kendisi istedi. Bu soyadını yıllardır gururla taşıyorum ve hayatımın sonuna kadar da taşımaya devam edeceğim.

"KENDİSİNE 'BİLİNÇSİZ' DEMEK NE BENİM NE DE BİR BAŞKASININ HADDİNE DEĞİLDİR"

Bir diğer konu ise dayım Kadir İnanır'ın sağlık süreciyle ilgili sözlerimdir.

Kendisine 'bilinçsiz' demek ne benim ne de bir başkasının haddine değildir. Söylemek istediğim, geçirdiği son derece ağır hastane sürecinin zaman zaman bilincini etkilediğiydi. Beynine üç kez pıhtı attığı ve çok ağır ilaçlar kullandığı bir dönemde hepimiz çok zor ve üzücü günler yaşadık.

Yaşadığımız bu sürecin ne kadar ağır olduğunu anlatabilmek için, bir gece hemşirelerden takım elbisesini isteyerek galaya gitmesi gerektiğini söylediği üzücü bir olay yaşadık mesela...

Kadir İnanır benim için yalnızca dayım değil, beni büyüten, yetiştiren ve hayatımda çok özel bir yere sahip olan kişidir.

"ÖNÜMÜZDE HUKUKİ BİR SÜREÇ BULUNMAKTADIR"

Önümüzde hukuki bir süreç bulunmaktadır. Bu sürecin herkes açısından hakkaniyetli, sağduyulu ve adil şekilde ilerlemesini diliyorum.

Hakkımda geçmişte yapılan ve gelecekte yapılabilecek açıklamalar ve iddialarla ilgili tüm hukuki haklarım saklıdır."