Kadir İnanır'ın yeğenlerini çileden çıkaran vasiyet ortaya çıktı: Avukatı anlattı

Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken vasiyeti ortaya çıktı. Levent İnanır'ın "Dayımın irade sorunu vardı" diyerek tepki çeken sözlerinin ardından vasiyetin içeriği merak konusuydu.

İnanır’ın 2022 yılında hazırlattığı vasiyete ulaşıldı. İnanır ve 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının, vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığını açıkladı.

TÜM MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

T24'ün haberine göre, Kadir İnanır'ın 2015'te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnameye göre, üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını Jülide Kural’a bıraktı.

Aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve ismine kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a bıraktı.

LEVENT İNANIR'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

17 Eylül günü Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanacağı dava için adliyeye giden yeğenlerden Levent İnanır, vasiyetin açıklanmasının ertelenmesinin ardından konuşmuş, "Dayımın irade sorunu vardı" şeklindeki ifadesi eski eşi Neslihan Acar olmak üzere birçok kişinin tepkisini çekmişti.

Açıklamalarına devam eden Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş." diyerek hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.