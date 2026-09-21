Kadir İnanır'ın yeğeni Beyoğlu'nda görüntülendi: Miras kavgasının dışında kalmıştı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından mirasına ilişkin süreç devam ediyor. Beykoz Adliyesi'nde görülen davada vasiyetnamenin açıklanmasının ertelenmesiyle birlikte miras kavgası başladı. Bu süreçte İnanır'ın yeğeni Soner Arıca'nın tavrı ise dikkat çekti.

Kadir İnanır'ın mirasının önemli bir bölümünü hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiaları gündeme gelirken, vasiyetnamenin açıklanması için beklenen duruşma ertelendi.

17 Eylül günü ertelenen duruşma öncesinde adliyeye gelen yeğenlerden Levent İnanır, yaptığı açıklamada "Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı" dedi. Bu sözler, aralarında eski eşi Neslihan Acar'ın da bulunduğu birçok kişinin tepkisini çekti.

Levent İnanır daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise dayısının kendilerine herhangi bir mal varlığı bırakmadığını söyleyerek, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti. Bütün filmlerinin teliflerini, hatta dedemden kalan bazı miras paylarını bile Jülide Kural'a devretmiş" ifadelerini kullandı.

Jülide Kural, açıklama yapmak istemediğini ve acısını yaşamak istediğini söylerken, Levent İnanır, vasiyetnamenin açılmasının ardından hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

SONER ARICA BEYOĞLU'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Aile içinde miras tartışmaları sürerken Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca ise Beyoğlu'nda objektiflere takıldı. Miras kavgasının dışında kalan ünlü şarkıcı, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmaların dışında kalmayı tercih eden Arıca'nın sessiz tutumu dikkat çekti. Sanatçı, dayısının vasiyetnamesi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Kadir İnanır'ın toplam mal varlığının yaklaşık 1 milyar lira değerinde olduğu iddia edilmişti. 17 Aralık 2026 'da vasiyetnamenin açıklanmasıyla birlikte mirasın kimlere bırakıldığı belli olacak.





