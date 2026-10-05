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Halk TV Magazin Halit Ergenç'ten Nişantaşı'nda skuter turu

Halit Ergenç'ten Nişantaşı'nda skuter turu

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Nişantaşı'nda skutera binerken görüntülendi. Uygulamadan kiraladığı skuterle tur attığı görülen Ergenç'in kask takmaması da dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Nişantaşı'nda skuter kullanırken objektiflere yansıdı. Eşi Bergüzar Korel ile işlerini halleden Ergenç, ardından uygulama üzerinden skuter kiralayarak yoluna devam etti.

Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda eşi Bergüzar Korel ile birlikte görüntülendi. Çift, günlük rutinlerini tamamladıktan sonra vedalaştı.

UYGULAMADAN SKUTER KİRALADI

Magazin Nwes'in haberine göre, Ergenç herkes lüks aracına binecek sanarken uygulama üzerinden skuter kiralamayı tercih etti.

Skutere binen ünlü oyuncu, Nişantaşı'nda trafiğe karışarak yoluna devam etti.

Halit Ergenç'ten Nişantaşı'nda skuter turu - Resim : 1

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KASKSIZ GÖRÜNTÜLENDİ

Halit Ergenç'in skuter kullanırken kask takmadığı da objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncunun skuter sürdüğü görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki efsane partneri Meryem Uzerli ile 15 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen Ergenç, "İmroz'da Bahar" adlı sinema filmiyle seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Halit Ergenç Oyuncu
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