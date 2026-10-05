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Poğaça yerken boğuluyordu! Öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Zonguldak'ta nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı.

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Olay, sabah saatlerinde Yayla Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir öğrenci okul bahçesinde poğaça yerken bir anda fenalaştı. Öğrencinin nef almakta güçlük çektiğini ve boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam, vakit kaybetmeden öğrencinin yanına koştu.

HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI

Öğrencinin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtığını anlayan Sağlam, ilk yardım bilgileri doğrultusunda Heimlich manevrası uyguladı. Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin nefes borusundaki poğaça parçası çıkarılırken, öğrenci yeniden rahat bir şekilde nefes almaya başladı.

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Yaşanan olayın ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğretmen Hakan Sağlam'ın hızlı ve doğru müdahalesi, olası bir faciayı önlerken, olay sırasında okul bahçesinde bulunan öğrenciler de büyük panik yaşadı.

Öte yandan, öğrencinin boğulma tehlikesi yaşadığı ve öğretmeninin müdahale ettiği anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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